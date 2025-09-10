我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《左撇子女孩》在多倫多影展映演兩場都幾乎爆滿，場面頗熱烈。（圖／光年映畫提供提供）

▲《左撇子女孩》主要創作人員在多倫多影展合體，大家都好奇當地觀眾喜不喜歡這部片，對此既緊張卻又期待。（圖／光年映畫提供）

代表台灣角逐奧斯卡最佳國際電影獎的《左撇子女孩》，由今年甫獲最佳導演的《艾諾拉》西恩貝克擔任製片人、共同編劇及剪接，助陣導演鄒時擎強勢問鼎小金人，成績備受矚目。日前該片在多倫多影展舉行北美首映，兩場共近千座位全數售罄更獲得一致好評。導演鄒時擎又驚喜又感動，更感性表示：「觀眾在所有該笑的地方都笑了，在所有意想不到的地方也露出驚訝的反應，這讓我非常開心，因為觀眾『懂了』。」《左撇子女孩》描述單親媽媽蔡淑臻，帶著兩個女兒馬士媛及葉子綺（Nina）在夜市擺攤，因一連串意外，讓家族埋藏多年的祕密與心結也隨之浮現。馬士媛及葉子綺都是第一次在電影中擔綱主角，鄒時擎不諱言片中的兩位主角演員相當難找，葉子綺是從超過百人的海選中脫穎而出，而馬士媛則是她從IG上找到的演員，馬士媛對此也笑說：「一開始收到私訊還以為是假帳號呢！」首次演出電影的馬士媛透露，拍攝前她和Nina都將角色融入生活之中，「我會跟Nina一起討論，她可能會有什麼樣的生活習慣，甚至是角色應該會喜歡什麼樣的手機殼。」 現年9歲的Nina被問到演出感想，她笑說：「因為我那時候大概6歲，現在已經快9歲了。我覺得如果再回去演，可能會和當時的自己差距太大。」早熟的回應引得全場觀眾大笑，也讓導演鄒時擎笑說：「光聽她說話就能感覺得到，Nina 已經準備好要去好萊塢了。」從開始有計畫到確定落實拍攝，《左撇子女孩》用心打磨逾25年。鄒時擎回憶，最初的雛形是2001年，她與西恩貝克一同回到故鄉台北做田野調查。當時拍攝了短版的前導片和劇照，但這樣全中文的故事卻未能找到資金，兩人也只能暫時擱置。回到美國後，他們繼續進行包括《外賣》、《火紅大箭男》、《夜晚還年輕》、《歡迎光臨奇幻城堡》等作品，因為接連被國際影展肯定，2022年終於正式在台北通化夜市拍攝。一開始有不少人勸退鄒時擎，認為要拍夜市必須搭景，但她始終不願妥協。甚至拍攝的第一天還因為太多人圍觀，只能作罷，但透過與夜市攤商溝通和協調，最終完成拍攝。 鄒時擎因為有這些堅持，才能讓從未到過台北的觀眾，透過影像享受一場沈浸式的台灣夜市體驗，她也坦言夜市不是只是一個場景，它也是一個角色，觀眾才能透過小女孩的視角，穿梭在其中。《左撇子女孩》將於10月31日在台灣領先全亞洲上映。