高雄興達火力發電廠９日晚間8時左右驚傳爆炸火警，興達電廠燃氣新2號機進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火。胸腔科醫師蘇一峰開酸，台電董事長才否認沒有偷開興達停機的火力發電機組，結果就火力發電到爆炸。不過PTT創世神杜奕瑾秒打臉，「興達主力早就改成燃氣」。胸腔科醫師蘇一峰9日在臉書發文稱，「台電董事長之前才用力否認，沒有給興達停機的火力發電機組偷開機！興達電廠火力發電到爆炸了！人民還信『台電藏電，台灣絕對不缺電』，反核反到火力電廠爆炸了！」他也大酸，「不管了啦，繼續反核！核廢料放你家！」不少網友也留言：「缺電又缺德」、「業力引爆」、「除了恭喜高雄人外，沒什麼好說的...求仁得仁嘛！滿意度高嘛」、「沒缺電，只是電力不夠，沒偷開，只是測試時並聯發電」、「核電廠沒出事，結果火力先爆了」。不過有網友痛批，「所以爆炸原因你知道？教育程度都那麼高了，怎麼還只會造謠，了然」、「造謠！什麼時候災難發生時你們可以先不要造謠然後幸災樂禍？有新聞這樣寫嗎？還是只是您夢到的？」「閉嘴啦，整天幸災樂禍，講的還是錯誤資訊」。「PTT創世神」、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾也發文打臉蘇一峰，「興達主力早就改成燃氣唷，歡迎閱讀台電公開訊息」，現在開的是燃氣、的確沒開興達燃煤，也不缺電呀，要感謝這不是核電事故、再需要感謝的是南部承擔電力需求、以及即時控制災害，怎麼是幸災樂禍？杜奕瑾也開嗆，「中火就4+1根煙囪整天上新聞，真關心空汙的要反問的是為何中火之前不轉型吧？許多被不對稱訊息餵養得以為核電外火力電廠只有燃煤的中火。」