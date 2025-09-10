我是廣告 請繼續往下閱讀

▲正熱賣中的《96分鐘》蔡凡熙、宋芸樺、鄒介中與《進行曲》姜瑞智、牧森、陳以恆在戲院碰頭，一起開心合照。（圖／未來進行曲提供）

▲《進行曲》黃薇渟（左起）、木木（林葦妮）、余杰恩、牧森、劉育仁、陳以恆、賴宥成不只現身和觀眾見面，也順便帶來樂器演奏，展現十足誠意。（圖／未來進行曲提供）

▲眾BL劇男神包場力挺《進行曲》，吳岳擎（左起）、余晉、鍾岳軒、初孟軒、各務孝太、余杰恩、劉育仁、牧森、金在勳、邱宇辰、賴宥成、陳以恆、黃薇渟、木木（林葦妮）等齊聚一堂，陣容浩大。（圖／未來進行曲提供）





國片今年在電影市場表現雖不理想，「大團結」的氣氛卻格外動人。正在上映的《進行曲》、《96分鐘》與即將在12日（本週五）起全台上映的《我家的事》，近來各自人馬都在北中南各地影城跑透透，為了票房加把勁，不時有機會在影城巧遇。但大家不分彼此，不僅開心合照，碰到觀眾時也都不忘呼籲「進戲院挺所有好看的國片」，以共存共榮來取代互別苗頭，感覺真的很像一個大家庭。今年到現在已經剩下1/3不到，只有《角頭—鬥陣欸》全台票房破1.6億、即將衝向2億，算是讓人滿意，其他都還在努力爭取觀眾的支持。不過《角頭》監製張威縯在各地造勢時就也已經一面對觀眾喊話，其他精彩的國片包括《96分鐘》、《進行曲》等，也請大家多捧場，帶起這一波的友善氣氛。有趣的是，新國片之間彼此都還有一些關聯，譬如《角頭—鬥陣欸》導演之一姜瑞智，同時也是《進行曲》的導演，而《進行曲》中扮演男主角牧森爸爸的李李仁，在《96分鐘》也是主角之一，讓新片之間更不至於有太強烈的火藥味，反而充滿「共好」的氛圍。近日《進行曲》演員們就在影城分別碰到《96分鐘》和《我家的事》團隊，包括《進行曲》導演姜瑞智和演員牧森、陳以恆，就和《96分鐘》監製鄒介中和兩位主角宋芸樺、蔡凡熙一起合照，而《進行曲》另一組人馬包括監製陳慧如與演員余杰恩、鄭芯恩、賴宥成，則和《我家的事》導演潘客印與主角高伊玲、曾敬驊、黃珮琪開心合影，看來都是一片和樂融融。目前在Threads等討論區，幾部新國片也是熱門話題，《96分鐘》已有熱烈好評、吸引很多觀眾進場欣賞，賣座有機會如倒吃甘蔗般成長。口碑也不錯的《進行曲》，也在設法吸引更多觀眾來支持，《我家的事》則有台北電影節獲獎的加持，成為不少影迷期待的新片。這之中《進行曲》牧森、劉育仁、余杰恩等小鮮肉在映後直接秀出為了拍片苦練出來的樂器演奏，誠意和話題兼具，九把刀也盛讚片子：「超強！真的有98分！整個太可愛太熱血。」姜瑞智過去在BL劇合作過的邱宇辰、金在勳、余晉、吳岳擎、初孟軒、鍾岳軒、各務孝太等帥氣男神也都在包場上一起現身力挺，這部好口碑正在傳開的熱血青春電影，還會持續有影人場活動，值得粉絲把握機會。