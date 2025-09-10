我是廣告 請繼續往下閱讀

市場靜待關鍵通膨數據

市場趨勢仍「持續向上並走高」

就業數據下修，進一步鞏固聯準會本月降息預期，但隨著投資人擺脫對美國經濟狀況的擔憂，美股三大指數週二（9日）收盤均創下新高。台積電ADR（TSM）漲1.49％、收250.88美元。受惠於聯合健康集團（UnitedHealth）股價飆升，道瓊工業指數上漲196.39點或0.43%，收報45711.34點；標普500指數小幅上揚17.46點或0.27%，收在6512.61點；那斯達克指數揚升80.79點或0.37%，收21879.49點，在盤中也創下了歷史新高；費城半導體指數微漲10.21點或0.18%，收5819.82點。美國政府估計，截至3月的過去1年，美國就業成長人數可能下修91.1萬人，大幅超過華爾街預期，也是自2002年以來最大規模的下修。這讓外界對經濟未如預期強勁的擔憂進一步加劇。摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在報告發布後向CNBC表示，「我認為經濟正在走弱。我不知道它是否會走向衰退，但它確實正在走弱。」儘管這份關於六個月前數據的報告，對週二的股市影響甚微，但它可能會強化要求聯準會今年更積極降息的呼聲。資產管理公司Northlight Asset Management投資長札卡瑞里（Chris Zaccarelli）表示，「就業狀況持續惡化，這應該會讓聯準會更容易在今年秋季降息，但這也可能給近期的股市漲勢潑一盆冷水。」華爾街前一個交易日表現強勁，主要受晶片製造商博通（Broadcom）和輝達（Nvidia）的推動，將那斯達克指數推向歷史新高。然而，在週二的交易時段，博通股價在經歷前兩個交易日的強勁上漲後，反轉下跌超過2%。儘管如此，它在一週內的漲幅仍接近13%。投資者目前正嚴陣以待兩份關鍵的通膨報告，這將決定聯準會決策者在下週會議上的行動。上週，一份出人意料的疲弱就業報告增強了人們對就業報告強化了降息的希望，但若通膨數據意外強勁，可能會打亂這一預期。八月生產者物價指數（PPI）報告將於週三早上公布，而消費者物價指數（CPI）則定於週四發布。札卡瑞里表示，「如果週四的CPI顯示通膨惡化並走高，那麼市場將開始擔心停滯性通膨（stagflation）。」他補充道，「今年的牛市表現得極為強勁，但我們可能正接近一個轉折點，它將再次面臨考驗。」在蘋果公司發表最新產品後，投資者似乎反應平平。新產品包括新款iPhone Air和Apple Watch Series 11。發表會結束時，蘋果股價下跌約投資機構派柏桑德勒公司（Piper Sandler & Co）董事總經理兼首席市場技術分析師強生（Craig W. Johnson）表示，儘管九月對股市來說通常是季節性的逆風，但市場在年底前可能會繼續上漲。強生在週二的一份報告中寫道，「連續四個月上漲、廣泛支撐以及殖利率下降，使第四季股市仍偏向上行」，「歷史顯示，這樣的漲勢很少會悄然消退，而季節性因素更是推波助瀾。雖然市場輪動仍然不均衡，但領先板塊已超越了大型科技股的範疇。」強生補充稱，「趨勢仍是向上，而歷史暗示年底的強勢更可能被確認而非被否定。」