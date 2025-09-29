我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌深陷養狗仔醜聞，近日《鏡報》報導，黃國昌長期豢養狗仔跟拍政治人物，其中，負責為黃國昌指揮狗仔跟拍特定對象的，是以筆名「蕭依依」在「民報」撰寫獨家新聞、現仍任職某公營媒體的S姓記者。對此，該位S姓記者謝幸恩今（29）日發佈聲明，強調即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職，近日外界對她個人角色的誤解與指控，「我不願再多做說明」。根據《鏡報》爆料，黃國昌長期豢養狗仔跟拍政治人物，根據掌握，黃大約是在2021年中旬策畫、組織跟拍集團，並找上S姓女記者代為尋覓狗仔成員並擔任寫手，S姓女記者以筆名蕭依依撰寫獨家新聞後，再由黃協調友好的網路媒體發布。後來S姓女記者輾轉進入官方媒體工作，私底下繼續幫黃工作，檯面上也積極爭取出任記者聯誼會會長，掌控媒體話語權。《鏡報》還掌握，黃國昌透過律師鄭深元與S姓女記者搭上線，黃以協會名義聘請失業中的S女，請她幫忙到新聞路線上探查訊息，並幫忙找尋可以協助跟拍的攝影記者，S女因此找上和她一樣被前老闆欠薪的網媒同事們，共組跟拍集團，執行「老師」黃國昌交付的任務。S姓女記者與同事們原本任職的網媒已歇業，她們沒有媒體名片難以在公家機關走跳，黃為此協調當時新成立的網路媒體 《菱傳媒》，提供記者名片給S女使用，部分狗仔則另持《民報》的名片，藉此分散注意。Ｓ女當時還曾對外透露「我是領老師（黃國昌）薪水的。」一路走來，我始終堅信，媒體肩負的「第四權」角色，是記者的天職，是我的信仰，也是我從業以來最核心的使命。我深信，媒體的筆應當無懼權勢、不畏風浪，成為民主社會中監督權力的重要力量。然而，當前媒體環境的變化，令人痛心。媒體逐漸遠離獨立專業的初衷，淪為特定政治勢力的工具，不僅失去對執政者的監督功能，更使「第四權」的價值受到嚴重侵蝕。所謂真相與正義，若僅存於某些權力的解釋中，那麼社會的共識與信任將難以維繫。迎合者被吹捧，不妥協者卻備受攻擊，這樣的現象，讓人深感憂心。有媒體將我形塑為「政治狗仔」，並安排評論人接力出場、火力全開評論我的角色與立場。我或許無法左右外界的評價，但如此高規格的對待，對一名記者而言，確實罕見。這段經歷讓我更深刻體會到，新聞自由與獨立判斷，在當前氛圍中更顯可貴。幸而，我仍深信這個行業裡，有許多堅守崗位、秉持專業的前輩與同仁，有人默默耕耘數十載，也有人持續鑽研精進，他們的精神，是我最深的敬佩來源。這段時間，我選擇沉默，感謝長官的體諒與尊重，也感謝台北司法記者聯誼會理監事的支持與信任。在此，我正式宣布:即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職。我要強調：辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。至於近日外界對我個人角色的誤解與指控，我不願再多做說明。媒體資源應該被善加利用，不必浪費在個人攻防上。我只是個平凡的記者，與其執著於個人的是非，我更在意的是，新聞自由是否還能撐得起社會的期待。最後，我衷心期盼，社會能重視新聞自由與媒體倫理的根本價值，也盼外界理解，我將不再針對此事做出任何回應。