進入第17個NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季，已經36歲的柯瑞（Stephen Curry）依舊不願鬆懈。這位金州勇士的靈魂人物，為了爭取生涯第5座總冠軍，今年休賽季投入大量訓練，而他特別專注的一環，正是提升決策能力與調整球權分配，背後原因與新搭檔巴特勒（Jimmy Butler）的到來息息相關，希望兩人的配合在新賽季可以更上一層樓。柯瑞的私人教練Brandon Payne接受媒體訪問時透露，這個夏天訓練核心放在反應速度與臨場判斷，「我們刻意避開固定模式，讓柯瑞必須在不同情境中做出反應，這樣能提升他的決策力和球權分配能力。」Payne強調，儘管年齡漸長，柯瑞在身體素質上並未顯著下滑，「他的第一步爆發力甚至比過去更快。隨著年紀增長，球員最該補強的就是思考與反應速度，而柯瑞正好把這方面拉到新高度。」除了自我提升，柯瑞的訓練方向也深受巴特勒影響。Payne指出：「Jimmy擅長的進攻區域與柯瑞過往的隊友不同，他經常在中距離、背身進攻區域發揮。這要求柯瑞學會在不同空間節奏下配合，找到更多互補的機會。」上賽季巴特勒加盟後，雙方已有初步磨合，但Payne相信隨著常規賽進行，柯瑞將更清楚如何利用巴特勒的中距離優勢，並在分球與跑位上形成默契。對柯瑞而言，如何與巴特勒打出化學效應，將是勇士新賽季成敗關鍵。當柯瑞在決策與反應速度上完成升級，再結合巴特勒在攻防兩端的強硬氣質，勇士有望在競爭激烈的西區闖出新局面。