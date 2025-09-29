我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士球星柯瑞（Stephen Curry）未來將與霍福德聯手爭冠。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 39歲中鋒艾爾．霍福德（Al Horford）正式離開波士頓塞爾提克，預計將與金州勇士隊簽下合約。待此事塵埃落定，勇士也將隨即完成與後衛迪安東尼．梅爾頓（De’Anthony Melton）的簽約。勇士補強策略明確，凱文．盧尼（Kevon Looney）轉戰紐奧良鵜鶘隊，球隊亟需一名能拉開空間的資深內線。霍福德的加盟，正符合這項需求。雖然霍福德與塞爾提克原本有意續約，但波士頓決心削減薪資與豪華稅，對勇士而言，霍福德的加入能夠補足禁區經驗與外線火力。他過去兩個賽季在中鋒中三分命中數排名第六，證明其空間拉開能力依舊出色。勇士目前的核心史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）、德雷蒙．格林（Draymond Green）與吉米．巴特勒（Jimmy Butler），合約皆持續至2026-27賽季。霍福德的合約長度，與這段兩年衝冠視窗精準契合。上賽季霍福德在塞爾提克出賽60場，場均9.0分、6.2籃板，三分球命中率36.3%。在2023-24奪冠賽季，他場均仍能貢獻9.2分與7.0籃板，展現穩定與經驗。雖然年紀漸長，他仍以外圍防守與團隊智慧聞名，將與格林搭檔鎮守前場。除了霍福德與梅爾頓，勇士還預計迎回蓋瑞．佩頓二世（Gary Payton II）與賽斯．柯瑞（Seth Curry）。勇士上季戰績48勝34敗，打進西區準決賽，如今再度補強後場與內線，顯示球隊再次瞄準總冠軍。