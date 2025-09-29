我是廣告 請繼續往下閱讀

預期還將簽下老將鋒衛迪安東尼．梅爾頓（De’Anthony Melton）。此外，後衛蓋瑞．佩頓二世（Gary Payton II）與賽斯．柯瑞（Seth Curry）也有望加盟

老將中鋒霍福德（Al Horford）正式加盟金州勇士隊（Golden State Warriors），結束在波士頓塞爾提克隊（Boston Celtics）的四年生涯。他也特別透過社群平台，向波士頓球迷與球隊留下深情告別，感謝一路以來的支持。霍福德的加盟傳聞自自由球員市場開啟以來便不斷流出，如今塵埃落定。霍福德曾於2016至2019年效力塞爾提克，並在2021年回歸，之前也曾待過費城76人隊（Philadelphia 76ers）與奧克拉荷馬雷霆隊（Oklahoma City Thunder）。在2023-24賽季，他協助塞爾提克奪下隊史第18冠，留下不可磨滅的印記。NBA美國職籃（National Basketball Association）2023-24例行賽，霍福德出賽60場，其中42場先發，平均上場27分鐘，繳出9.0分、6.2籃板與2.1助攻，投籃命中率42.3%、三分球36.3%、罰球高達89.5%。進入季後賽的冠軍征途，他的表現同樣穩定，場均9.2分、7.0籃板與2.1助攻，投籃命中率提升至47.8%，三分球36.8%，雖然罰球命中率僅63.6%，但憑藉經驗與防守智慧，為球隊奪冠立下功勞。霍福德的加盟，勇士持續補強陣容，，讓勇士在新賽季具備更多經驗與深度。