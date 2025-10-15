我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝淑薇在臉書上發文分享想參戰2028洛杉磯奧運的打算。（圖／取自謝淑薇臉書）

39歲的台灣網壇一姐「百搭天后」謝淑薇去年她與21歲小將曹家宜聯手出戰巴黎奧運女雙，最終止步8強。近日他也在臉書上分享自己仍懷抱奧運夢，直言「真的好想要」顯示想出賽的決心，更是幽默的說如果能奪牌，就算只是拿來「墊茶杯也很好用」，引起許多網友熱烈回應。謝淑薇職業生涯戰功彪炳，擁有7座大滿貫女雙冠軍與2座混雙金盃，由於時常與不同隊友合作也能打好成績，也被譽為「百搭天后」。他曾在各種重大賽事中站上頒獎台過，但唯獨4年1次的奧運就是沒有，也成為他職業生涯的遺憾之一。謝淑薇近日也在臉書發文，表示自己在巴黎奧運結束後仍念念不忘那面獎牌，並寫下「奧運打完後我在想，要怎麼拿到牌呢？下一屆真的好遠啊，屆時我也不在了吧，但是真的好想要啊，墊茶杯也很好用耶。」，這則貼文一出，也吸引許多球迷紛紛力挺，支持謝淑薇再為自己拼一次。謝淑薇也透露，若要再戰2028洛杉磯奧運，會慎選理想搭檔。他指出下一屆奧運自己還在的話，搭檔的選擇會以單打選手為主，單打排名前105為優先考量；第2順位是單打前220、雙打前100的選手，不考慮終身全職雙打選手（妹妹除外）。謝淑薇強調，最重視的是隊友的責任感，而非討好自己，表示自己不需要被取悅，只希望對方能做好本分。我會在與妳攜手的路上，採擷每一個更靠近目標的機會。這番霸氣又感性的發言，再次展現謝淑薇的領袖氣場與對網球的熱愛。