2025年WTA中國網球公開賽在北京開打，27日上演的「台灣內戰」由台灣一姐謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）對決詹皓晴與中國選手蔣欣玗組合，隨著謝淑薇驚險演出逆轉勝後，賽後一幕引發熱議，見謝淑薇與對手蔣欣玗握手後，竟直接轉身離開，忽略詹皓晴的存在。本場比賽是謝淑薇與詹皓晴睽違超過2年再次交手，比賽一開始雙方就互相破發，形成拉鋸，詹皓晴／蔣欣玗在首盤後段把握住關鍵機會，以7：5先下一城。進入第二盤，謝淑薇／奧絲塔朋科逐漸掌握節奏，雖然一度遭到回破，但在盤末仍逼出破發點並成功兌現，以6：4扳平戰局，把比賽拖入決勝搶十。決勝局雙方一路糾纏至9：9，場面緊張。關鍵時刻，謝淑薇與奧絲塔朋科憑藉經驗與默契連下兩分，以11：9收下比賽，展現頂尖拍檔的韌性。隨著謝淑薇組合獲勝，他當下也先與搭檔奧絲塔朋科相擁，隨後走上網前與對手致意，見謝淑薇先是跟對手蔣欣玗握手後，下一秒直接華麗轉身，不甩詹皓晴，讓他在原地短暫的尷尬了一下。畫面流出後，許多網友也紛紛表示，「沒想到比賽最精彩的是最後這幾秒」，也有人對謝淑薇的舉止感到讚賞，更直呼「我看了10次」。