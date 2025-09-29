我是廣告 請繼續往下閱讀

在2025年中國網球公開賽期間，賽會第4種子、義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）因比賽中針對現場觀眾發表具爭議性的言論，引發外界批評與社群熱議。事件曝光後，穆塞蒂已透過社群媒體發文公開致歉，強調無意冒犯全體中國人民，但爭議聲浪仍持續延燒。本次事件發生於穆塞蒂對陣法國選手裴里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard）的32強賽事中。在比賽第二盤搶七關鍵時刻，穆塞蒂疑似因觀眾咳嗽聲影響情緒，情緒失控下以義大利語說出：「該死的中國人，老是咳嗽，他們每三分鐘咳一次。」相關畫面與音訊經轉載後，在中國內社群媒體迅速擴散，立刻引發批評。穆塞蒂事後在社群平台發文致歉，並以「親愛的中國球迷們」作為開頭，承認自己在比賽壓力下情緒失控，言語失當。他強調：「我針對的是觀眾席上幾位持續咳嗽、影響比賽的觀眾，並非針對中國人民。對於因此傷害到球迷的感情，我深感抱歉與懊悔。」除了公開道歉，穆塞蒂也在之後的賽事中於鏡頭前簽下「SORRY」字樣，再次表達歉意。不過，多數中國球迷對此仍感不滿，認為其道歉缺乏誠意，質疑其內心態度未曾改變。更有中國自媒體指出，穆塞蒂過往就曾在中國比賽期間發表過類似具歧視性的言論，包括質疑北京觀眾人數過少是否與疫情復發有關等，引發網友對其「前科」的討論，使事件持續升溫。此外，這已經是近期第二位在中國失言後公開道歉的世界網球名將。美國女將湯森（Taylor Townsend）也曾因在社群媒體上批評中餐文化而道歉，當時同樣引發一波輿論風暴。針對穆塞蒂事件，目前賽會與ATP尚未有正式懲處公告，不過隨著輿情不斷發酵，外界高度關注是否將對其作出進一步處置。穆塞蒂目前世界排名第16，年僅23歲，是義大利新生代的重要代表人物之一。本次在北京賽事中艱辛晉級，但場外風波可能對其形象與職業生涯帶來後續影響。