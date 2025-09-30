我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年ATP年終總決賽（Nitto ATP Finals）將於11月9日至16日在義大利杜林舉行，今年賽事的總獎金高達1,550萬美元（約為4.7億台幣），再度刷新網壇紀錄。其中單打冠軍若以全勝姿態奪冠，將獨得約500萬美元（約為1.5億台幣），ATP年終賽也超越美網，成為網球正式比賽史上單一賽事最高獎金的賽事。ATP年終總決賽的參賽資格，限定年度世界排名前8的單打球員，向來也被視為球季最具含金量的舞台。根據官方公告表示，從準決賽開始，每一場比賽勝利的價值都將超過100萬美元（約為3000萬台幣），晉級決賽的選手將再進帳約120萬美元（約為3600萬台幣），而最終奪冠者則能額外獲得240萬美元（約為7200萬台幣），再加上分組賽勝場的累積獎金，若能五戰全勝，總收入將突破500萬美元大關。本屆ATP年終總決賽的獎金也超越了四大滿貫之一的美國公開賽。2024年美網冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）當時獲得500萬美元（約新台幣1.5億元），已是網壇前所未有的獎金高度，但今年年終賽的冠軍若能保持不敗，將會把紀錄再度推高。去年ATP年終總決賽，地主球星辛納（Jannik Sinner）以不失一盤的戰績奪冠抱回約480萬美元的獎金，就以創下ATP官方賽事的單項獎金紀錄。今年大會則延續分組賽及替補出場的獎金標準，但進入四強後大幅加碼，使得冠軍總獎金可能首次突破500萬大關。