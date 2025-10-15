我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉18日登場，前立委鄭麗文、前副主席郝龍斌與立委羅智強呈現三強鼎立局面，力挺郝龍斌的中廣前董事長趙少康質疑，有境外帳號攻擊郝龍斌，但引發挺鄭麗文派不滿。精神科名醫沈政男分析目前選情，認為鄭麗文比較能夠帶領國民黨進入民主的AI時代，也能補強台中市長盧秀燕的論述能力。沈政男說，郝龍斌與趙少康曾批評境外勢力以 AI 影片介入選舉，但實際上多數訊息來源是海外華人。他認為，AI 世界已經進入平行宇宙時代，傳統對中共介選的指控不再完全適用，網路上的認知作戰亦需理性看待，民主的 AI 時代已經來臨。投票者雖單個政治見解有限，但透過大數據累積，能形成集體智慧，影響選舉結果。在兩岸政策與國政能力方面，沈政男表示，鄭麗文具備法律與國際關係學位，辯才無礙，有助於補強台中市長盧秀燕在政策論述上的不足。他認為，這能讓國民黨在母親型政治之外，提供更完整的政策解釋與論述能力。沈政男強調，國民黨的 AI 時代已經到來，選民與政治人物都應適應這一轉變。他指出，鄭麗文強調科學、務實與理性，能與民眾黨在理念上形成交集，並讓國民黨在政策與選舉操作上更加科學化。此外，沈政男也提醒，政治人物需要了解選民、尊重選民，而非單靠表面功夫或諂媚手段討好。他認為，AI 的運用應該用於合理分析與溝通，而不是誤導或操控選民。總結而言，沈政男認為鄭麗文的學運背景、政治歷程、專業能力與對 AI 時代的適應，使她成為國民黨在現階段選舉中，具備科學、理性與務實特質的候選人，有助於國民黨迎向未來的選舉挑戰。