退休要存多少錢才夠？許多人認為要存1000萬元才能退休，根據「yes123求職網」對1358位上班族進行調查，大部分認為退休金平均需要準備2,438萬元，但如果你有4種壞習慣不改掉，很可能讓你在不知不覺中，把辛苦存的退休金全部花光，讓你的退休生活出現困境。
根據《世界新聞網》報導，多位財經專家表示，就算是努力儲蓄的人，如果在退休後沒有改善4種壞習慣，將會在退休生活陷入貧困。
一、退休後入不敷出：如果平時生活習慣花費比較高，但是退休後還是維持同樣的消費習慣，很容易讓以前累積的積蓄快速消失。退休規劃師協會總裁盧比奧（Rafael Rubio）建議，規劃退休的人士應該列出住房花費、水電費、交通、食品和保險等基本開支，算出剩餘可自由支配支出，並規劃應該額外保留的緊急備用資金。
二、奢侈品支出過多：許多人在退休後，還是維持頻繁旅行、享用高檔餐飲、買名牌物品等習慣，這些也可能持續消耗你固定收入和存款，如果遇到市場低迷或是通膨上漲的情況，導致日常開支增加，可能讓你的儲蓄花得更快。工作場所應急儲蓄計劃專業的SecureSave公司執行長兼聯合創辦人米勒（Devin Miller）表示，如果一直亂買非必需品，會沒有購買必需品的錢，為了買必需品就要消耗儲蓄。
三、從退休帳戶提取過多資金：若退休後一直從退休帳戶領取大量資金，就算退休前存的再多，帳戶裡的儲蓄也會快速見底。退休人士若沒有提領計劃，很容易轉向其他退休金計劃帳戶或投資中提領現金，加快資金耗盡的風險。尤其許多退休人士低估自己的壽命，或高估退休帳戶投資報酬，導致資金耗盡。
四、忽視醫療規劃：醫療費用是退休人士重要的財務規劃之一，如果沒有妥善規劃，未來若要用到醫藥費、長照費用等，可能會快速消耗積蓄，甚至影響到正常生活。選擇醫療保險時應謹慎考量並貨比三家，可能幫你省下大筆費用。
資料來源：yes123求職網、《世界新聞網》
我是廣告 請繼續往下閱讀
一、退休後入不敷出：如果平時生活習慣花費比較高，但是退休後還是維持同樣的消費習慣，很容易讓以前累積的積蓄快速消失。退休規劃師協會總裁盧比奧（Rafael Rubio）建議，規劃退休的人士應該列出住房花費、水電費、交通、食品和保險等基本開支，算出剩餘可自由支配支出，並規劃應該額外保留的緊急備用資金。
二、奢侈品支出過多：許多人在退休後，還是維持頻繁旅行、享用高檔餐飲、買名牌物品等習慣，這些也可能持續消耗你固定收入和存款，如果遇到市場低迷或是通膨上漲的情況，導致日常開支增加，可能讓你的儲蓄花得更快。工作場所應急儲蓄計劃專業的SecureSave公司執行長兼聯合創辦人米勒（Devin Miller）表示，如果一直亂買非必需品，會沒有購買必需品的錢，為了買必需品就要消耗儲蓄。
四、忽視醫療規劃：醫療費用是退休人士重要的財務規劃之一，如果沒有妥善規劃，未來若要用到醫藥費、長照費用等，可能會快速消耗積蓄，甚至影響到正常生活。選擇醫療保險時應謹慎考量並貨比三家，可能幫你省下大筆費用。
資料來源：yes123求職網、《世界新聞網》