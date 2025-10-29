我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國人氣網紅Judy意外桶陳出自己房間的獨特香氣，驚呼：超神奇！（圖／翻攝自IG @jy_luv.peace）

▲「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」中的小橡木桶與金高為相互專屬訂製，兩者結合可以達到最好風味！（圖／黑松提供）

桶陳金門高粱酒竟能喝出麻辣辛香、溫泉香、禪香，甚至還有「韓國女神房間香香的味道」？！黑松公司攜手金門酒廠再出奇招，首創「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」刷新大眾對高粱酒的想像，讓酒迷們在家也能輕鬆DIY桶陳出專屬自己獨一無二的桶陳金高，更大膽挑戰與不同場域異業合作，讓橡木桶吸附不同場域的氣味分子，真實呈現風味實驗室「一桶一世界」的風味驚喜。韓國人氣網紅Judy還意外桶陳出自己房間的獨特香氣，驚呼：超神奇！「風味實驗室桶陳組」的小橡木桶以可可太妃風味為主旋律訂製烘烤，桶陳出的金高除了擁有香甜可可太妃風味外，還會隨著桶陳環境增添不同的風味。而關鍵就在風味實驗室特殊訂製的小橡木桶，其毛細孔就像在呼吸一般，會與周遭環境的氣味分子交互作用，進而使酒體風味產生難以預料的變化。套用時下流行語，堪稱是「桶之呼吸」。在這神奇的「桶之呼吸」下，桶陳於碼頭老火鍋、絹絲谷溫泉、杏美製香、韓國網紅Judy房間中的酒體風味，除了都有明顯的可可太妃風味外，還分別展現出各自獨特的環境風味，如椒麻辛香、礦物鹹香與花香、煙燻香與蜜餞香、香草跟杏仁等多樣香氣，酒體顏色、口感清爽、厚實圓潤各有不同。讓到各場域實地開箱的Judy也大感驚奇，直呼：都好喝，真的都不一樣欸！「風味實驗室桶陳組」的設計上也十分具有巧思。小橡木桶特別採透視設計，可以每天觀察酒色變化，擺放在旁富有樂趣又美觀。為確保零失敗的體驗，組合中的小橡木桶與金高為相互專屬訂製，兩者結合可以達到最佳風味！小橡木桶採用百年天然橡木由職人手工打造、無上膠，內部經過特殊訂製烘烤，定調可可太妃風味，而專屬金高採用10道工序特殊訂製，與之完美契合。「風味實驗室-自圓其熟桶陳組」可可太妃1.0風味限量推出，一組附上兩瓶專屬金高，讓酒迷們享受兩輪桶陳樂趣；在可可太妃基調之外，還能玩出專屬於自己的「未知風味」，將桶陳過程變成一場趣味無窮的探索之旅。「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」10月29日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣、7-ELEVEN 11:00起開放預購，建議售價4,380元(實際價格、庫存及販售方式依各通路公告為準。) 不僅專屬感超高，還是各式聚會的超強談資，快趁年底聚會潮來之前，桶陳出專屬自己獨一無二的金門高粱酒吧！