▲大巨蛋秀泰影城位於台北大巨蛋園區影城棟2至5樓，共設有14座影廳，為秀泰集團電影院全台造價最高、特殊廳最多的旗艦據點。（圖／記者葉政勳攝）

▲台北大巨蛋秀泰影城為全台唯一設有ULTRA 4DX 的據點。（圖／記者葉政勳攝）

▲Remmi Chair 影廳採用芬蘭設計大師 Yrjö Kukkapuro 經典的人體工學椅設計。（圖／記者葉政勳攝）

▲Dolby Vision + Atmos 系統結合杜比視界（Dolby Vision）的極致畫質與杜比全景聲（Dolby Atmos）的沉浸音效。（圖／記者葉政勳攝）

▲觀眾能在每一幕畫面與聲音細節中，體驗身歷其境的震撼與真實，深刻感受導演所營造的世界觀與敘事節奏。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.16）

▲大巨蛋秀泰影城進一步打造全台北市最大的 SCREENX 影廳。（圖／記者葉政勳攝）

▲ULTRA 4DX 結合「SCREENX」及「4DX」兩套電影系統，不僅能依照電影情節晃動座椅，還會同步釋放噴水、吹風等特殊效果。（圖／記者葉政勳攝）

大巨蛋秀泰影城將於10月17日正式啟動試營運，今（16）日《NOWNEWS》記者搶先開箱影城空間與特色影廳。全館總投資金額高達4億元，佔地超過3000坪，是秀泰集團旗下造價最高的旗艦影城，包含全台獨家的，業者預估，開幕首年可吸引80萬人次入場。大巨蛋秀泰影城位於台北大巨蛋園區影城棟2至5樓，共設有14座影廳，為秀泰集團電影院全台造價最高、特殊廳最多的旗艦據點。一般廳最低票價400元，而下一階影廳只要加價20元，就可以體驗全球首創的 Remmi Chair 影廳，採用人體工學名椅設計，專為長時間觀影舒適度優化。此外，影城還規劃三大超規格特殊影廳，包括頂級 ULTRA 4DX 影廳，搭配與畫面同步的即時互動特效；SCREENX 影廳，提供極佳的視覺延伸感，將畫面延伸至影廳兩側，打造 270° 全景沉浸式體驗；以及結合 Dolby Vision + Atmos 系統的影廳，呈現卓越畫質與沉浸式全景聲，忠實還原電影原始構想與情感張力。Remmi Chair 影廳採用芬蘭設計大師 Yrjö Kukkapuro 經典的人體工學椅設計，這款椅子首度被引進戲院使用。從椅背弧度、支撐角度到材質選擇，都以「長時間舒適觀影」為核心理念打造，每張座椅造價高達 2 萬元。《NOWNEWS》記者實際體驗發現，座椅可輕鬆滑動至微躺角度，提供更佳的放鬆體驗；且影廳座位間距寬敞，不易被前排觀眾遮擋視線，觀影感受更加舒適。Dolby Vision + Atmos 系統結合杜比視界（Dolby Vision）的極致畫質與杜比全景聲（Dolby Atmos）的沉浸音效，完整重現電影創作者的原始構想與情感張力。觀眾能在每一幕畫面與聲音細節中，體驗身歷其境的震撼與真實，深刻感受導演所營造的世界觀與敘事節奏。《NOWNEWS》記者實際體驗，每一幕都彷彿被拉進電影情境之中，環繞音效，畫面亮度、對比度與層次都相當細膩，聲音也能精準從四面八方流動，連細微的腳步聲與呼吸都清晰可辨。秀泰集團自去年獨家引進 SCREENX影廳後，廣受全台影迷好評，此次大巨蛋秀泰影城更進一步打造全台北市最大的 SCREENX 影廳。不同於傳統僅聚焦前方銀幕的觀影體驗，SCREENX 能在特定劇情段落時，將畫面延伸至影廳兩側牆面，形成高達270度的全景視野。《NOWNEWS》記者現場體驗時，只見影像在瞬間「展開」包覆整個視野，連眼角餘光都被電影畫面填滿，沉浸感的體驗不僅提升視覺層次，也讓觀眾能更深入感受導演在場景設計與節奏運鏡上的巧思ULTRA 4DX 結合「SCREENX」及「4DX」兩套電影系統，每張動態座椅皆配備超過21種與電影畫面同步進行的即時互動特效，搭配270°全景沉浸式視野，讓觀眾徹底融入片中情節。《NOWNEWS》記者體驗，在觀影過程中不僅會搭配情節晃動座椅，影廳不僅能依照電影情節晃動座椅，還會同步釋放噴水、吹風等特殊效果，加上全景延伸的 SCREENX 畫面，觀影時每個細節都被放大呈現，震撼感與臨場感大幅提升。為歡慶開幕，影城將於開幕前10月27日推出一日限定半價體驗活動，邀請影迷搶先體驗最新科技影廳魅力，並同步推出限量會員禮與開幕優惠。