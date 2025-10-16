美國總統川普（Donald Trump）預定17日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，白宮官員透露，川普將在今日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，通話的具體時間與可能內容則尚不知曉。川普之前已經表示，正在考慮向烏克蘭提供戰斧飛彈（Tomahawk），一般預期，川普與蒲亭通話時可能會將戰斧飛彈當作籌碼向蒲亭施壓。
根據《美聯社》報導，一位不願具名的白宮官員透露，川普美國時間16日將與蒲亭通話，就在澤倫斯基預計在17日於白宮和川普展開今年第4次面對面會晤之前。這位消息人士表示，他並未被授權討論此次通話的內容。
川普日前才公開表示，說自己正在考慮向烏克蘭提供戰斧飛彈，戰斧飛彈射程長，將使烏克蘭擁有深入打擊俄羅斯領土的能力。澤倫斯基一直想要擁有長程飛彈，認為這有助於向俄羅斯施壓，促使蒲亭參與和平談判。
《天空新聞》報導指出，川普在會晤澤倫斯基前先與蒲亭通話，意味著他或許會把向烏克蘭提供戰斧飛彈的可能性當作某種和蒲亭討價還價的籌碼。
蒲亭今日在莫斯科的能源週論壇上發表談話，蒲亭說「正如你們所知，迫於政治壓力，許多歐洲國家已經拒絕了俄羅斯的能源」。但蒲亭強調，歐洲試圖擺脫對俄羅斯能源的依賴，反而替俄羅斯帶來了新的機會，轉向那些「了解自身利益且基於利益採取理性行動的國家」，蒲亭說這些國家是更有前景、更為可靠的客戶，蒲亭也信心喊話，稱即使面對西方國家的「不公平競爭」，俄羅斯依舊保持著主要石油生產國的地位，且天然氣出口持續成長。
