我是廣告 請繼續往下閱讀

美中貿易緊張升溫，加上美國聯準會 (Fed) 官員的最新言論，美元指數續跌，下探98.18，亞洲主要貨幣兌美元走揚，日圓兌美元快升破150，新台幣兌美元今（17）日早盤也回升，不過，由於台股跌，新台幣升幅有限，來到30.62元，升值4.5分之後，目前在30.649元盤整。中國反擊美國對稀土管制的批評，稱美方「蓄意製造恐慌」，但願與美國談判，加上美國聯準會理事華勒表態，鑑於就業市場數據表現不一，他支持10月再次降息，而新任理事米蘭亦重申，他傾向於比部分同僚更積極的2025年降息路徑。此外，美國總統川普透露，俄羅斯總統普丁同意近期在匈牙利會晤，討論如何結束烏克蘭戰爭，加上市場私募信貸問題可能衝擊美國地區性銀行等，也為市場增添不確定性。在此情況下，美元指數續跌下探98.18，目前在98.26附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤回升至150.01，目前在150.28盤整，韓元兌美元則從1416.3至1418.4震盪，離岸人民幣兌美元則從7.1252回升至7.1156。至於新台幣兌美元今日早盤也回升，以30.64元、升值2.5分開出，隨後進一步來到30.62元，升值4.5分。不過，由於台股跌，加上市場變數多，新台幣升幅有限，目前在30.65元盤整。