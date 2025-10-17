我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱賀普發現金1萬通過，國民黨立院黨團書記長羅智強酸，是改邪歸正嗎？（圖／翻攝羅智強臉書）

立法院院會今（17）日三讀通過攸關普發現金的韌性特別預算案，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元。預算三讀後經總統公布即生效，財政部就能依法編列預算。特別的是，今天藍綠立委都在三讀後，在議場內舉牌歡呼。對此，粉專「政客爽」傻眼開轟，「那大罷免前是在ＸＸＸＸ？」國民黨主張普發1萬元，民進黨一度認為違憲，不過在大罷免後又同意發放。綠委今也高舉標語說，「一個月內發現金，全民受惠真暖心。」對此，國民黨立院黨團書記長羅智強開酸，「現在怎麼不喊大罷免大成功了？」政客爽今日也在臉書發文表示，「話說，民進黨、青鳥現在都支持普發一萬欸，那大罷免前是在ＸＸＸＸ？」，貼文火力全開，網友們也紛紛留言表示，「真好意思」、「誰説拒領的，快出來表現一下！」、「青鳥不是說不要領」、「我那小小多金的台灣」、「一堆青鳥都安安靜靜地拿一萬元」。