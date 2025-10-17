我是廣告 請繼續往下閱讀

統一翻轉布丁還是買不到！眾改搶「隱藏甜品」吃爆

▲全家近日也跟上翻轉風潮，於15日推出甜點新品「反烤焦糖布丁蛋糕」。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書）

全家跟上翻轉潮！「反烤焦糖布丁蛋糕」開賣獲好評

外層顏色呈焦糖色澤，一打開就能聞到濃濃焦香，一入口還能嚐到布丁風味內餡與核桃碎，甜中帶苦的風味被稱作是「大人系甜點代表」，目前現在一顆售價49元，但直到10月28日，還能享有任選兩件69折優惠

▲全家新品「反烤焦糖布丁蛋糕」主打以低溫慢火熬煮焦糖醬，搭配融入蛋糕本體與滑嫩布丁層製作，外層顏色呈焦糖色澤，一打開就能聞到濃濃焦香。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書）

全家「反烤焦糖布丁蛋糕」口感曝！老饕真實評價全說了

認為焦糖搭配布丁卡士達鮮奶油以及核桃，確實口感層次多又多變，但認為口感上還是較偏甜，建議可以搭配茶、咖啡等，成為完美的下午茶組合。

7-11限定新品「統一翻轉布丁」於13日正式開賣，全台限量52萬顆，一顆只要18元，消息引發全台轟動，吸引眾多螞蟻人瘋搶，儘管網路上已有許多開箱文，但因翻轉布丁主打限量制度，有不少想嘗鮮的民眾還是買不到。對此，，在網路上引發高度討論。7-11「統一翻轉布丁」近日終於正式開賣，但因主打限量制度，不少民眾跑了好幾間還是買不到，甚至有門市因消費者對翻轉布丁反應熱烈，無法負荷超乎預期的需求，全數取消超商群組預約，讓布丁更是一顆難求。對此，就有搶不到的網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」表示，貼文曝光後，隨即引發眾人熱烈討論，「全家你很會」、、「這看起來好吃」、「全家真的很拼欸」、「我剛剛還在考慮要不要買」、「這個我比較有興趣」、據了解，近期統一翻轉布丁在網路上引起爆量討論，全家也跟上這波潮流，旗下minimore甜點品牌於10月15日推出多款甜點新品，這次全家新品「反烤焦糖布丁蛋糕」口味特別，主打以低溫慢火熬煮焦糖醬，搭配融入蛋糕本體與滑嫩布丁層製作，，價格有望更便宜划算。但全家「反烤焦糖布丁蛋糕」究竟好不好吃呢？不少網友回報，但也有人給出負評，認為口感偏普通，一次性嘗鮮即可。只能說口感仍屬個人主觀，究竟好不好吃還是見仁見智，倘若想嘗鮮的民眾，建議可以趁著優惠期間試試看。