就是今天！白沙屯媽祖的「粉紅超跑」要來新北了！白沙屯媽祖粉紅旋風今（31）起至11月2日（星期天），將以「贊境形式」到訪新北市土城北辰宮、板橋慈惠宮。完整贊境路線、交管措施一次看。
白沙屯媽祖贊境行程與路線
第一天：10月31日（農曆九月十一、星期五）
07：00抵達北辰宮集結，預計07：50出發。經五雲宮、三元宮、震安宮中午「停駕神農宮」午餐，午後經福林宮到延吉街，預計18：00「駐駕北辰宮」供信眾參拜祈福。
第二天：11月1日（農曆九月十二、星期六）
07：00由北辰宮起駕，經廣福路到學士路，中午在「綜合運動場假日廣場」午餐休息。預計14：00從板橋「華德公園」出發，經妙雲宮、接雲寺，預計18：00「駐駕慈惠宮」供信眾參拜祈福。
第三天：11月2日（農曆九月十三、星期天）
07：00由慈惠宮起駕，經北極壇、鎮發宮，中午在「四維公園廣場」午餐休息，下午經慈后宮、接源堂、新北市政府，預計17：00於「海山路」活動結束，兼程返回白沙屯。
白沙屯媽祖贊境：土城交管措施一覽
為維護交通秩序及信眾安全，土城警方預計在北辰宮及五穀先帝廟周邊設置行人徒步區，期間禁止非緊急車輛通行， 並針對3路段實施交通管制，詳細時間地點如下：
1.延壽路1號至119號（金城路至莒光路段）
管制時間：10月31日至11月1日，每日6時至9時、15時至22時（視狀況提早或延長）
地點及改道建議：
▹ 延壽及莒光路口－車輛改道行駛延平街往延和路及壽德路往廣權路方向
▹ 金城及延壽路口－車輛改道行駛延和路往與延平街方向
2.和平路1號至28號（金城路至中正路段）
管制時間：10月31日11時至14時（視狀況提早或延長）
地點及改道建議：
▹ 金城及和平路口－車輛改道行駛千歲路或學府路二段方向。
▹ 中正及和平路口－車輛改道行駛中央路或學府路二段方向。
3.中正路1號至74巷（中央路二段至中正路74巷口）
管制時間：10月31日11時至14時（視狀況提早或延長）
地點及改道建議：
▹ 中央及中正路口－車輛改道行駛光明街往員林街方向。
▹ 中正路74巷口－車輛改道行駛中正路67巷及74巷方向。
白沙屯媽祖贊境：板橋交管措施一覽
板橋警方指出，因活動適逢星期天，預計吸引上萬人參與，對此警方將視交通及人潮狀況，針對以下3路段進行封街與車輛禁行管制，詳細內容如下：
1.慈惠宮前府中路段（文化路至西門街）
管制時間：11月1日17時至11月2日22時
2.海山路路段
管制時間：11月2日8時至22時
3.四維路137巷路段（陽明街至四維路）
管制時間：11月2日8時至17時
遶境、贊境有什麼不一樣？
過往白沙屯媽祖遶境以沒有固定路線圖著稱，信眾都要打開GPS定位，追著媽祖的「粉紅超跑」鑾轎跑，但這次以「贊境形式」來訪新北市，卻有了固定路線。遶境、贊境差在哪？
其實，「遶境」指的是神明巡視自身轄區，有例行性、保境安民的意思；而「贊境」則是某間宮廟受邀前往其他宮廟的遶境活動中幫忙助陣。 簡單來說，遶境是「主人」在自家地盤巡視，而贊境是「客人」去朋友家參加派對，提供支援。像這次白沙屯媽祖來新北，就是受到土城北辰宮及板橋慈惠宮的邀請而來，因此才有固定路線喔。
資料來源：白沙屯媽祖、土城警聲雲、板橋警聲雲
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
