▲緬甸軍政府攻入KK園區，並切斷超過2500台星鏈設備。（圖／美聯社／達志影像）

緬甸軍政府近期對位於苗瓦迪的KK詐騙園區展開大規模清剿行動，當地居民稱曾聽到多次劇烈爆炸聲，並看到熊熊火光衝天。根據泰國媒體《民族報》報導，自10月24日起，該區已發生第四波爆炸事件，地點均距泰緬邊界僅約500公尺。綜合外國媒體報導，面對軍方掃蕩，園區內涉及詐騙活動的人員為躲避抓捕及遣返，多數選擇跳入莫衣河，冒險游向泰國尋求庇護。泰國官方統計指出，截至27日已有超過2000人成功跨越邊界，這些逃亡者來自包括中國、印度、尼泊爾、越南、菲律賓、衣索比亞、肯亞及加拿大等多國。然而，逃亡過程並不安全，至少有3人因不熟悉游泳技巧而在渡河時溺斃。目擊者描述，部分人將行李當作救生圈，奮力向對岸游去，場面驚險萬分。成功抵達泰國的難民隨即由泰國軍方接管，先進行身份登記後，安置於邊境臨時收容所。第3軍區司令沃拉泰中將表示，泰方已備妥臨時安置設施，並將與國家安全委員會討論管理規範與法律程序。一名越南籍女子向媒體回憶逃亡經歷時表示，她幾乎沒有時間整理物品，約一小時後園區的水電被切斷，電話也無訊號。另一名女子說，她當時正在睡覺，突然聽到有人用中文大喊，並持槍威脅居民離開住所。泰國軍方指出，爆炸是緬甸地面部隊的拆除作業，並非無人機攻擊。泰方已安撫邊境村民，並展示從逃亡者手中查獲的大量詐騙手機。外界分析認為，緬甸軍政府選在此時清剿KK園區，可能與即將舉行的東協峰會有關，意在展現打擊網路詐騙的決心，但此舉也造成嚴重人道危機。隨著軍方行動持續，逃往泰國的人數預計可能增加。泰國當局正密切關注局勢，準備應對可能出現的大規模難民潮。這場突如其來的危機，不僅考驗泰國的應變能力，也對東南亞地區的安全與穩定提出挑戰。