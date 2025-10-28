我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霹靂國際多媒體總經理黃亮勛（右）希望觀眾能喜歡《結緣金》，左為橘子集團原創中心總監胡明顒。（圖／記者吳翊緁攝）

▲AI偶像「無中之人」的技術理念，以AI理解與生成為核心，讓虛擬角色能自主回應。（圖／記者吳翊緁攝）

橘子集團和霹靂國際多媒體攜手合作打造AI虛擬實境節目《結緣金》，由AI虛擬偶像「宮祈緣（小緣）」主持，今（28）日在橘子集團總部普橘島舉辦發布會，橘子集團原創中心總監胡明顒、橘子集團數位應用部資深經理楊政傑，以及霹靂國際多媒體總經理黃亮勛、《結緣金》節目製作人謝育哲出席分享製作的過程，小緣人性化、生活化的互動非常吸睛。《結緣金》是全台首部AI虛擬偶像實境節目，由橘子集團與霹靂國際跨界合作，黃亮勛表示，因為和橘子集團不是第一次合作，在溝通上自然有好默契，也提到霹靂的許多角色都是來自傳統文化，「本質上布袋戲角色就是虛擬形象的偶像，算是台灣最早的虛擬偶像，因為這樣素還真還擔任過《金V獎》的頒獎人之一，算是YouTube屆大前輩！也因為這樣的契機，跟遊戲橘子合作，霹靂會在虛擬偶像繼續耕耘。」謝育哲分享，《結緣金》節目類型分成六大項，每一集6到8分鐘，一共26集，由AI虛擬偶像宮祈緣主持，以一日職人體驗為主軸，帶領觀眾走入包括霹靂布袋戲、漫畫導讀、小說改編、台灣傳奇故事、偶像養成與藝人合作，以及民宿進香、解籤等多元世界。宮祈緣的設定也非常特別，是一位脾氣不太好「很派」的19歲公廟少女，因為小時候發燒被媽祖所救，因此有了超強法力。胡明顒透露，AI是文化資產，需要被大家理解，透過模組讓虛擬偶像成為代言人、主持人，提供數位陪伴。被問到目標與期待，胡明顒表示，「對我們來說，我們是技術端，還是要感謝這節目，讓『無中之人』的技術有新的運用，希望蒐集到更多數據跟反饋，能優化後續的虛擬偶像。」黃亮勛則笑喊，「當然是期待很多人看，希望她越來越紅，我們才有機會做更多的事，出歌、辦演唱會，或是金主爸爸的抖內，讓小緣能換衣服等等。」