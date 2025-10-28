我是廣告 請繼續往下閱讀

▲虛擬偶像宮祈緣個性嗆辣，如果問到無聊的問題，她會叫你去問媽祖。（圖／記者吳翊緁攝）

橘子集團攜手霹靂國際多媒體，推出AI虛擬偶像節目《結緣金》，由AI偶像「宮祈緣（小緣）」主持，今（28）日在橘子集團總部普橘島舉辦發布會，由橘子集團原創中心總監胡明顒、橘子集團數位應用部資深經理楊政傑，以及霹靂國際多媒體總經理黃亮勛、《結緣金》節目製作人謝育哲共同主持分享，宮祈緣也在記者會上和來賓互動，當記者問道，「許光漢是不是妳喜歡的類型？」小緣的反應超逼真，後來還因為聽不清楚記者的問題，開嗆，「你被附身哦？」讓現場所有人都笑翻了。《結緣金》是全台首部AI虛擬偶像實境節目，共有26個（集）主題，每一集6到8分鐘，記者會現場也請到宮祈緣與來賓進行QA互動，只要開口說「請問小緣」，並接著問她問題，她幾乎都能回答，當記者問她，「許光漢是妳喜歡的類型嗎？」小緣說，「這個問題有點害羞，不過他確實很帥，演技也很好，但我喜歡的還是布袋戲角色，就是很中二啦！」另外，還有人問她平時會不會玩遊戲，但礙於現場收音狀況，小緣沒有聽清楚，竟然直接嗆，「我聽不懂欸，你是不是被什麼附身了，要不要先去廟裡拜拜。」把大家都逗樂。除此之外，小緣也回答了關於戀愛的問題，她表示現在只想專心當偶像，認為戀愛根本是業障。宮祈緣被設定成一位19歲的宮廟少女，嘉義出身北飄到萬華，小時候因為發燒被媽祖所救，因此有了超強法力，但不能亂用，否則會被媽祖教訓，對於這樣的宮廟設定，胡明顒表示團隊真的有去公廟擲筊，過程也會在節目中呈現，請大家敬請期待。《結緣金》將於11月1日正式開播，並同步於YouTube《宮祈緣》、《霹靂台灣台》官方頻道上線，將帶領觀眾走入漫畫、命理、都市傳說、音樂等多元世界。