「他打電話來時我心裡就想，這次是真Klay了，他要走了。他說：『Dre，我要離開。』那一刻我反而鬆了口氣，因為我知道這對他是對的選擇。」

▲Thompson(右)與Green過去建立良好的情誼。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士前場核心德雷蒙．格林（Draymond Green）近日談及昔日搭檔Klay Thompson離隊一事，在節目《Network with Rich Kleiman》中，Green直言Thompson的離開雖令人感傷，這位四屆總冠軍成員進一步解釋：「若我試著讓他留下，反而是錯的事。因為他必須離開，才能重新找回那個自己，找回屬於Klay Thompson的快樂。身為兄弟，我最重要的任務就是讓他能再次成為他自己。」Green透露，當Thompson打來宣布決定時，他早已預感結果：Thompson結束長達13年的灣區生涯後，與獨行俠簽下3年5,000萬美元（約台幣16.4億元）合約，正式告別勇士王朝。回顧兩人共事期間，Thompson與Green、Stephen Curry一同締造6次總冠軍賽、4座冠軍與1面奧運金牌的傳奇。談到離隊理由，Thompson表示：「我幾乎一輩子都待在加州，是時候換個環境了。達拉斯陣容強、有Luka（盧卡．東契奇）與Kyrie（凱里．厄文），我想在那裡重新挑戰冠軍。」Thompson上季在獨行俠出賽72場，平均14分、3.4籃板與2助攻，三分命中率達39.1%。2025-26球季揭幕戰，他拿下10分，球隊以92：125不敵聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）。至於勇士方面，Green幫助球隊在開幕戰以119：109擊敗洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）。新加盟的吉米．巴特勒（Jimmy Butler III）攻下31分，Curry與Green再度展現熟悉默契。