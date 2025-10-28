韓國女團BLACKPINK本月18日在高雄開演唱會，成員Rosé公開自己後台吃舊振南鳳梨酥、喝五十嵐飲料帶起風潮，而Lisa也在自己IG打卡秀出吃了高雄一家名為「炸記」的西多士，引起數日眾多粉絲上「炸記」的Google 評論上瘋狂給五星好評，店家還天天引來人潮排隊，《NOWNEWS今日新聞》記者也於今（28）日直擊現場，中午還未正式營業，門口就引來排隊人潮，顯見演唱會已結束10天，BLACKPINK熱度仍在延燒。
BLACKPINK的高雄演唱會已結束好幾天，熱潮絲毫未減，不僅團員Rosé吃舊振南鳳梨酥、五十嵐飲料引起粉絲持續狂追，本月23日團員Lisa也在限動分享高雄前鎮區「炸記」的「迷你西多士」，自她打卡後至今，該店的人氣已經延燒第5天，依舊可見門口滿滿人潮。據傳，每天3、4個小時可能就會售罄。
「炸記」其實一開始是由三位來自香港的老闆合夥開設，由路邊小攤開始營業，其中之一的老闆即是高雄享有名氣的港式餐廳「港仔大佬」的小老闆，老闆甚至還自己拍開箱影片介紹西多士。餐廳標榜港式風味的炸雞等炸物，像是「大力金剛腿」、「港式炸雞翅」、「鮮蝦油條卷」等，而Lisa吃的「迷你西多士」，就是將香港在地茶餐廳必賣的「西多士（吐司沾蛋液再炸過）」變成立體小塊再去炸，一份售價89元，可加上楓糖漿品嚐。
炸記其實是「高雄鹹酥雞嘉年華」獲獎店家 今年11月再度回歸嘉年華
而炸記其實也曾經在去年高雄市觀光局主辦的「鹹酥雞嘉年華」中得過獎項，今年度「高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日回歸舉辦，民眾將可於嘉年華現場一次吃到超過60攤位於高雄與全台各地的多樣化口味的鹹酥雞與炸物，而根據高雄市政府觀光局回應，「炸記」目前也確認有在本年度鹹酥雞嘉年華名單當中，屆時民眾也可在嘉年華兩日時間，於現場吃到與Lisa同款的迷你西多士。
▪️店家資訊：
炸記
地址：高雄市前鎮區滇池街22之1號
營業時間：12:00~19:00（售完即打烊）
台北有名廚炸雞：林明健「Af
terglo餐酒館」11月邀BAR MOOD Taipei吧沐創辦人吳盈憲合作
由名廚林明健（Chef Kin）主理、融合香港DNA呈現當代亞洲料理與療癒夜食的Af
terglo餐酒館，每個月最後一個星期一舉辦充滿玩心的「Co ck Fight炸雞爭霸」受到饕客們矚目與期待！11月適逢Afte rglo / Golden一週年，第七回合即將迎來史上「醉」high「最」 有趣挑戰，跳脫過往邀請餐廳主廚參賽之常規，11月24日將邀請 亞洲50大酒吧BAR MOOD Taipei吧沐創辦人吳盈憲(Nick Wu)進入開放廚房與林明健主廚（Chef Kin）進行炸雞料理PK！
每人1080元即可品嘗兩道炸雞創作
料理及一杯當日限定調酒，享受這場充滿趣味與驚喜的味覺派對， 冠軍調酒師Nick當晚將獻上二款與炸雞絕配的調酒。 每位參與的賓客都是最佳評審，於輕鬆微醺氛圍中品嚐創意美味後， 投票選出心中的炸雞王者。活動僅限11月24日當晚，於Afte rglo與Golden舉行，Afterglo 第一場18：00 / 18：30、第二場20：30 / 21：00；Golden 19：00。座位有限，即日起開放預訂。
資訊來源：炸記、Af
terglo餐酒館
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
而炸記其實也曾經在去年高雄市觀光局主辦的「鹹酥雞嘉年華」中得過獎項，今年度「高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日回歸舉辦，民眾將可於嘉年華現場一次吃到超過60攤位於高雄與全台各地的多樣化口味的鹹酥雞與炸物，而根據高雄市政府觀光局回應，「炸記」目前也確認有在本年度鹹酥雞嘉年華名單當中，屆時民眾也可在嘉年華兩日時間，於現場吃到與Lisa同款的迷你西多士。
▪️店家資訊：
炸記
地址：高雄市前鎮區滇池街22之1號
營業時間：12:00~19:00（售完即打烊）
台北有名廚炸雞：林明健「Af
由名廚林明健（Chef Kin）主理、融合香港DNA呈現當代亞洲料理與療癒夜食的Af
每人1080元即可品嘗兩道炸雞創作
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！