台灣民意基金會董事長游盈隆日前指出，目前整體社會氣氛不利執政黨，如果民進黨2026年的地方大選仍沿現有路線進行，到時可能只剩台灣尾（屏東）。對此，前立委蔡正元昨（28）日直言「不可能」，因為民進黨底子厚、兵強馬壯，且總統賴清德的民調也在慢慢回升。游盈隆26日接受前總統陳水扁專訪時，示警民進黨必須檢討政策與策略，另，目前賴清德已執政超過三分之一任期，面對大罷免挫敗，應深思未來三分之二時間是否延續現有施政方向？針對游盈隆一番說法，蔡正元昨上《中天辣新聞》直言「不可能」，因為民進黨的底子太厚，要挑戰他們沒那麼輕鬆，且沒有民調顯示，國民黨可在台南和高雄打得過民進黨。蔡正元認為，現在麻煩的，是民進黨做得非常不好，但還是有可能會當選，因民調數字就是如此。除民進黨兵強馬壯外，賴清德的民調也在慢慢回升，原來對大罷免失望的綠營支持者現在都回鍋了。蔡正元也提到，國民黨2026的選情則沒那麼樂觀，因為藍白合之下的很多白營選民一方面是為了替前民眾黨主席柯文哲討公道，一方面是要做人情給國民黨，明年選舉時國民黨懂不懂還這個人情很重要，但看起來，國民黨好像沒有要還人情的樣子，這恐會對2028造成影響，所以還有努力的空間。