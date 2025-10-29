天氣冷就想喝咖啡飲料，今（29）日「星巴克買一送一」，foodomo外送特大杯那堤、焦糖瑪奇朵，半價咖啡優惠喝到萬聖節；星巴克表示，2025耶誕「太妃核果風味那堤」下週回歸搶先喝，11月4日「金星專屬耶誕派對」兌換入場資格，全台45家指定門市一次整理。85度C表示，黑糖珍珠系列「第二杯半價」。
星巴克：今「買一送一」！全台門市明起「半價咖啡優惠」喝到萬聖節
月底省錢咖啡優惠爽喝！星巴克表示，今起買一送一連喝到萬聖節：
◾️今周三「星巴克買一送一」外送咖啡優惠！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年10月1日(三)～10月31日(五)每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、冰搖檸檬果茶，其中一杯由星巴克招待。
幫大家試算，每特大杯那堤77.5元、摩卡85元、焦糖瑪奇朵87.5元、冰搖檸檬果茶70元。2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯摩卡」優惠價170元（原價340元）、2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元（原價350元）、2杯「特大杯冰搖檸檬果茶」優惠價140元（原價280元）。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠碼每日數量有限兌完為止。
◾️全台門市「星巴克買一送一」連2天萬聖節優惠！星巴克TRICK OR TREAT 萬聖節好友分享日，2025年10月30日(四)至10月31日(五)，活動期間11:00-20:00，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
◾️萬聖節星冰樂78折常態優惠！現在購買星巴克特大杯「夜幕狂想曲星冰樂」搭配20oz萬聖冷變TOGO冷水杯，可享組合套餐優惠價400元。萬聖節限定「夜幕狂想曲星冰樂」，以濃郁黑芝麻醬融合香醇黑糖醬、搭配滑嫩杏仁豆腐與Q彈黑糖麻糬丁，值得一喝。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克：2025耶誕「太妃核果風味那堤」下週回歸！金星派對搶先喝
星巴克表示，2025金星專屬耶誕派對「Merrier Together耶誕喜悅、分享幸福」，下週11月4日在45家指定門市舉辦！當晚可搶先喝到星巴克最受歡迎的「太妃核果風味那堤」，還能先收藏限定派對首賣商品與專屬回饋。星巴克金星禮如何線上兌換、入場資格、如何成為金星級會員？一次整理告訴你。
星巴克「金星專屬耶誕派對」兌換入場資格
報名時間：2025/10/14 (二)上午11:00~10/30（當日18:00開放入場與銷售）
舉辦地點：全台45家指定門市
金星禮線上兌換平台點此進
星巴克2025金星專屬耶誕派對，2025年11月4日(二)於45家指定門市舉辦，會員可使用40顆金星禮星星兌換入場資格（名額有限，額滿為止；南京西門市將舉辦兩個場次，需以另外兩個頁面進行報名，並依所選時段入場）
1、選擇兌換品項後進入兌換頁面，點選欲報名門市→「立即兌換」完成扣星流程。
2、完成兌換扣星後即代表活動報名完成！確認函將自動寄發至星禮程帳號電子信箱。
◾️40顆金星禮星星包含：任選中杯飲料乙杯（報名完成後匯券，使用期限：2025年11月5日至11月7日）
◾️活動內容：首賣商品、耶誕新品搶先購買；兩款領取號碼牌商品「星風格品牌GIANT熊寶寶」、「星芒璀璨Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」。建議自行攜帶購物袋並重複使用，若有需要，亦可自費購買環保袋。
◾️金星級會員專屬回饋：商品9折優惠、消費即贈大杯(含)以上飲料好友分享券乙張、當日單筆結帳滿1000元可額外獲贈15顆星星、單筆消費滿1200元獲贈星巴克造型小熊防塵塞鑰匙圈1個。
星巴克「2025金星耶誕派對」全台45家門市一覽：
1. 義14門市：基隆市中正區義一路14號 02-2427-8583
2. 淡海門市：新北市淡水區中山北路二段183號 02-2622-6701
3.天玉門市：台北市士林區天玉街38巷18弄1號 02-2875-1361
4. 內湖民權門市：台北市內湖區民權東路六段182號 02-2793-9550
5. 民生三民門市：台北市松山區民生東路五段150之1號 02-2767-6603
6. 南京西門市：台北市大同區南京西路36號1樓 02-2549-0886
7. 後山埤門市：台北市南港區忠孝東路五段968號 02-2653-8532
8. 台北時代門市：台北市信義區忠孝東路五段8號2樓 02-2722-6292
9. 萬華西藏門市：台北市萬華區西藏路123號 02-2303-1368
10. 蘆洲三民門市：新北市蘆洲區三民路120號 02-2848-5279
11. 林口中山門市：新北市林口區中山路369號 02-2601-1287
12. 新莊尚德門市：新北市新莊區中正路518號 02-2901-9826
13. 板橋新埔門市：新北市板橋區文化路一段220號 02-2255-5621
14. 南勢角門市：新北市中和區和平街1號 02-8668-2361
15. 學勤北大門市：新北市樹林區大雅路288號 02-3501-7929
16. 北新門市：新北市新店區民權路27號1樓 02-2910-6121
17. 桃園藝文門市：桃園市同德五街61號1樓 03-315-0432
18. 八德介壽門市：桃園市八德區介壽路一段728號1樓 03-374-2530
19. 青埔高鐵南門市：桃園市中壢區高鐵南路二段231號 03-287-5362
20. 內壢中華門市：桃園市中壢區中華路一段669號 03-461-4658
21. 新竹關埔門市：新竹市東區埔頂二路71 號 03-579-7452
22. 新竹北門市：新竹縣竹北市光明一路372號 03-558-8422
23. 竹東杞林門市：新竹縣竹東鎮中山路48號 03-510-3837
24. 新竹州圖門市：新竹市東區文化街8號 03-522-8587
25. 頭份中央門市：苗栗縣頭份市中央路372號 03-767-5741
26. 宜蘭宜興門市：宜蘭縣宜蘭市鐵路二巷13號 03-935-4756
27. 花蓮中央門市：花蓮縣花蓮市中央路四段11號 03-846-2363
28. 台東新生門市：台東縣台東市新生路133號 08-933-7098
29. 豐原向陽門市：台中市豐原區向陽路182號 04-2522-7956
30. 文心甘肅門市：台中市西屯區文心路三段135號1樓 04-2317-2385
31. 大英門市：台中市南屯區公益路二段131號 04-2327-3525
32. 大里門市：台中市大里區國光路二段411之1號 04-2406-2933
33. 太平門市：台中市太平區中山路四段21號 04-2395-3734
34. 和美門市：彰化縣和美鎮道周路445號 04-755-4826
35. 彰化曉陽門市：彰化縣彰化市曉陽路358號 04-761-7548
36. 斗六中正門市：雲林縣斗六市大學路二段308號 05-537-2012
37. 嘉義中興門市：嘉義市西區中興路398號 05-231-4313
38. 嘉邑門市：嘉義市東區垂楊路2號 05-275-3081
39. 新營門市：台南市新營區中正路6-5號 06-637-0065
40. 康橋門市：台南市永康區東橋八街90號 06-302-7361
41. 楠梓德民門市：高雄市楠梓區德民路828號 07-364-1347
42. 美術願景門市：高雄市鼓山區美術東二路9號 07-522-3561
43. 鳳山光遠門市：高雄市鳳山區光遠路396號 07-740-7540
44. 高雄夢時代門市：高雄市前鎮區中華五路789號1樓 07-823-2611
45. 屏東自由門市：屏東縣屏東市自由路601號 08-766-7359
85度C：週三黑糖珍珠日「第二杯半價」！
85度C表示，今10月29日週三黑糖珍珠日，爽喝「黑糖珍珠系列第二杯半價」！包括黑糖珍珠鮮奶（M 65元／L 85元）、黑糖珍珠厚奶茶（M 50元／L 55元）都有優惠，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
資料來源：星巴克、foodomo、85度C
