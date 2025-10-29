我是廣告 請繼續往下閱讀

普發1萬家長踢到鐵板！規定「未滿13歲以上未成年」不得代領

結果最近普發一萬發現滿13歲以上的未成年，家長不可以代領，只能去郵局排隊.....

▲在官網登記入帳的介紹當中，就有明確提到「未滿13歲孩童可由父母/監護人」代領，意即滿13歲以上之未成年父母不得代領，引爆熱烈討論。（圖/普發一萬官網）

普發1萬未滿13歲未成年不能代領！數發部公布2真實原因

「沒有國內金融帳戶的民眾，只能持身分證明文件親自至郵局臨櫃領取現金，這是防止線上登記詐領的重要機制」。

▲滿13歲以上未成年且沒有帳戶的青少年，想要領到普發一萬只能去郵局排隊領取，家長不可線上登記代領。（示意圖／記者許若茵攝）

設立13歲這個代領門檻，是延續前年（112年）普發現金6000元的做法，參酌民法中「無行為能力人」與「限制行為能力人」的規定

特別注重身分驗證與資安防護，確保現金發放正確無誤，同時也尊重青少年的理財自主能力。

▲數位發展部回應設定13歲門檻，是延續前年（112年）普發現金6000元的做法，參酌民法中「無行為能力人」與「限制行為能力人」的規定。（圖／記者吳嵩浩攝）

普發1萬「13歲以上未成年不能代領」！藍團痛批太擾民

恐將重演2023年普發現金時，郵局大排長龍領現金的「郵局之亂」。

民進黨政府將成千上萬的民眾，從網路推向郵局，這不就是擾民嗎？

▲國民黨團召開記者會痛批普發一萬民進黨政府政策相當擾民，也為許多家長不得替滿13歲未成年孩子代領發聲。（圖/國民黨團提供）

