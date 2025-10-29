我是廣告 請繼續往下閱讀

美國《時代》一名國際關係專家撰文，形容台灣的總統賴清德是「魯莽的領導人」，外交部立即發聲明抗議。《中央社》引述該文卻說《時代》報導，而未寫明是專家投書評論，《中央社》因此對相關人員進行懲處。資深媒體人羅友志感嘆，沒有傳播學者要出來說話，「新聞已死」。羅友志在臉書說，想起自己在新聞系旁聽的第一堂課，教授講的就是「寒蟬效應」，多年後成為記者，才真正理解那四個字的意義。他說，《中央社》記者只是引述外媒評論，如今卻被懲處，「很好，過癮，你很棒，拍手叫好。」但在他寫下這句話前，已刪掉七十幾個髒話，因為「台灣已經完了，連新聞道德最後一道防線，都在賴政府手中瓦解。」羅友志批評，傳播學者們當年在課堂上談論寒蟬效應，如今卻無人發聲；反而有記者收錢幫網紅攻擊前男友、有人轉任民代開設辦公室、有人收錢買賣新聞，「也沒老師出來說一句話。」他感嘆，如今的媒體環境已讓新聞專業形同殞落，最後寫下：「新聞，已死。R.I.P.」