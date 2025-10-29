我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站9日發生一起當街性侵案，一名遭到桃園地檢署通緝的邱姓男子於眾目睽睽之下，將一名喝醉倒地的7旬港籍婦人拖至牆邊性侵，且過程長達10分鐘無人制止。直到有馬來西亞遊客驚覺不對勁，報警處理才將邱男逮捕。台北地檢署昨（28日）依乘機性交、公然猥褻罪起訴邱男，並建請法院重判7年。而婦人也還原過程，提到當時曾被邱男不斷告白稱「想跟妳結婚」。據了解，這名港籍婦人上月獨自來台旅遊，過程中卻不慎遺失行李箱，被迫夜宿在北車街頭4、5天，因而和附近的街友及邱姓男子熟識。案發當天，婦人自掏腰包請友人喝酒，僅見過3次面的邱男卻不斷向她告白喊：「我喜歡妳」、「想跟妳結婚」。婦人誤以為邱男開玩笑便回應：「那妳去買鑽戒。」此後，一行人喝酒倒下午3時許，而邱男一見到婦人喝醉倒地，便趁機將其拖至牆邊性侵，婦人事後痛批：「不是人！」經警方獲報到場後，依妨害性自主、乘機性交及公然猥褻罪將男子逮捕，並將婦人送醫驗傷，於胸、下體驗出邱男的DNA。而邱男第一時間否認犯案，直到監視器畫面曝光後才坦承犯行，而後卻又翻供不認罪。檢方認為邱男犯後態度惡劣，昨（28日）依乘機性交、公然猥褻罪起訴，建請法院重判7年。