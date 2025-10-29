我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達總部落腳北市選址卡關未定，近來又傳出屬意洲美國小預定地，北市府秘書長李泰興面對議員質詢時表示，輝達確實對洲美國小預定地表達高度興趣，但目前輝達尚未正式回函。對此，網友回應「換別的地那就搞笑了」。輝達總部原本屬意北士科T17、T18，但若與新壽地上權轉移談不攏，傳出另一熱門選項是北士科T12旁邊的洲美國小預定地。對此北市府秘書長李泰興昨日備詢時回應，輝達並未表達屬意對其他土地。議員柳采葳追問輝達是否對洲美國小預定地有興趣？李泰興明確表示目前沒有，因輝達尚未正式回覆，並強調市府所提出的都是很漂亮的土地，非常適合輝達作為總部使用，而輝達也有自身的考量。地政局長王瑞雲也表示，就算輝達屬意洲美國小預定地，市府一方面與新壽解約，並不會浪費T17、T18，就算日後拿回來，會在公益前提下做招商並進行最大利用，目前還是希望輝達選擇T17、T18，希望是三贏。對此，網友認為「會不會最後不要新光的，換別的地那就搞笑了」、「新壽搞到裡外不是人，到頭來雙手空空」、「洲美產權乾淨多了！」。也有網友分析「洲美那邊也是在北士科，是北士科新洲美段，不過因爲要跨過承德路這條大馬路，而且周邊生活機能跟T17、T18比差很多，況且T17、T18中間那條大馬路可以縫合起來（但是要補一些錢給市政府），因此認為T17+18絕對首選」。