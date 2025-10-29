我是廣告 請繼續往下閱讀

全家便利商店變「犬家」便利商店了！近期全家新莊副都店悄掛上新招牌，變身犬家FamilyMart，讓不少民眾誤以為是惡搞，不過事實上此為官方認證的期間限定招牌，為的就是迎接11月1日犬之日，連身人氣寵物KOL 「柴犬七仙女」聯手打造主題限定店，讓不少網友笑喊「還以為是AI生成」、「這個諧音太斜了吧？」。根據全家便利商店官方粉專貼出全家新莊副都店限定招牌，從全家變身犬家FamilyMart，粉專也搞笑貼文「歡迎光臨——等等這不是全家，是犬家????? 11月1日犬之日 限定店」。原來為了迎接11月1日犬之日，「全家」新莊副都店自10月28日起化身期間限定「犬」家便利商店，並攜手人氣寵物KOL 「柴犬七仙女」聯手打造主題限定店，從玻璃窗貼到店內天吊皆可見可愛肖像，營造滿點療癒氛圍。同時，「全家」亦延續與「好好善待動物協會」合作店內尋狗啟事海報及天吊裝飾，支持弱勢狗園修繕及服務。爆笑諧音梗也讓不少網友表示：「這是台灣ㄍㄡˊ語嗎？」、「店員是狗勾嗎？」、「太可愛了一定要去光顧的呀」、「一滑到以為是哪的山寨店」、「全家太懂賺毛孩財了…錢包通通拿去給你啦…」。並且為慶祝犬之日，11月1日下午兩點將舉辦「柴犬七仙女」一日狗狗店長活動，當天凡於現場單筆消費滿399元（含寵物貨架任一商品），即可與穿上「全家」制服或戴上「放克牙寶」寵物頭套的人氣成員「蘿蔔糕」、「三明治」、「蔥抓餅」合影留念，名額限量30組、每組最多3人。◾門市：全家新莊副都店◾地址：新北市新莊區中央路437號◾時間：即日起至11月25日慶祝犬之日，全台逾4400間「全家」店舖，於10月29日至11月25日推出寵物商品優惠，指定商品2件8折、4件75折；凡購買任一件寵物商品，加價169元即可獲得限量「放克牙寶寵物頭套」（原價199元），採綁帶式設計，中小型犬皆可佩戴。11月1日是日本的「犬之日」（いぬのひ），這個紀念日的由來是因為日文的「1」讀音「ワン（讀音：wan）」與狗叫聲相似，所以111就成了「汪汪汪」的諧音。 這個節日是由日本寵物食品協會於1987年設立，是狗狗們汪專屬的日子，日本也會有許多狗狗相關的活動。