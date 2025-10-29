我是廣告 請繼續往下閱讀

台中爆發非洲豬瘟案例，綠營質疑台中市政府從發現病死豬，到事後應對、疫調作為等，反應都慢半拍，讓台中成為防疫的破口。不過精神科名醫沈正男分析 R0值（基本傳染數）後認為，台中市政府完全沒有延誤非洲豬瘟疫情通報，全世界從感染到發現疫情的平均時間就是10天左右；梧棲養豬場第一隻非洲豬瘟豬隻死亡應該就在10月10日。沈政男說，台中市政府已將最新疫調報告送交中央，報告顯示10月10日出現異常死亡，10月21日篩檢出病毒陽性。根據先前報告，該養豬場共有78到117頭豬染疫死亡。不過，中央防疫單位質疑死亡時間更早，指出化製廠紀錄顯示9月4日至10月5日間陸續有死亡個案。對此，沈政男強調，「第一隻非洲豬瘟豬隻死亡就是10月10日。」他表示，根據流行病學資料分析非洲豬瘟傳播，指出非洲豬瘟的可傳染期為感染後4到5天開始，R0值約為4，因此從一頭豬傳染兩輪、共16頭豬，只需要10天，傳染至約117頭豬則約需13天左右。「因此，從10月10日第一隻豬死亡，到10月21日發現病毒陽性，正好是13天，符合流行病學數據。」他並指出，若疫情於9月即已出現，不可能整個月僅出現零星死亡。「R0值為四，不會只有幾頭豬死亡。」沈政男表示，根據文獻，非洲豬瘟從傳入農場到發現疫情，平均約需十天，在丹麥甚至為13至19天，越南與南韓則約八至九天，「這些數據顯示，台中的疫情偵測時間完全符合國際平均，沒有延誤。」針對中央指稱潛伏期約十五天的說法，沈政男回應，該數據是「最長值」，實際可傳染期平均五天即可開始擴散。他說，從10月10日至21日已過七到十八天，「如果全國其他豬場都沒有異常死亡，應該代表疫情未擴散。」最後他強調，防疫不應成為政治攻擊的工具，「等確認病毒沒有擴散，對盧秀燕的『潑廚餘』攻勢自然會退散。」