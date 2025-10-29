三地開發（1438）集團負責人鍾嘉村因案遭羈押，上月16日發布重訊，處分位於高雄市三民區河堤段的三筆土地，交易總金額約5億元。事實上據了解，不只高雄這3筆土地，包含鍾嘉村個人及集團企業共有15筆、3萬多坪土地打算要處分，總開價203億元，震撼南台灣房地產業。南部在地房仲示警，要擔心的不是三地會不會倒，而是這波市場明顯在「洗體質」，要坐穩了。
三地開發重訊：高雄土地交易5億，預計獲利8600萬
10月16日，三地開發發布重訊表示，經董事長鍾育霖核決，處分位於高雄市三民區河堤段的三筆土地，面積共約315.99坪，交易總金額約5.0874億元，每坪單價約161萬元，交易相對人為「南京建設股份有限公司」，預計處分利益為8600萬元（稅前）。處分目的是「活化資產及增加資金運用效益」。
南台灣罕見！三地集團計畫出售15筆、3萬多坪土地，開價203億
根據《工商時報》報導，據了解，三地開發不只處分高雄河堤社區300多坪土地，包含鍾嘉村個人擁有，以及集團企業高雄客運、北基及尚發等，全台總共有15筆土地打算要處分，面積合計3萬2530坪，總開價203億元，創下南台灣罕見單一集團同時出售多筆資產的案例。
李宗熹證實：出售資產為調整財務結構、償還短期融資
報導續指，三地集團副董事長李宗熹證實此事，表示欲藉此增加現金部位，償還銀行短期融資。李宗熹說明，三地集團在台擁有的土地資產，總值至少1500億元，這次因集團負責人遭押，「少董」鍾育霖與核心團隊研商後，決定處分部分資產，讓集團能順利營運。集團正利用此時機減少長期投資、提高現金流動性，並已向銀行團溝通，多筆土地正在處分中，以優先償還所有的短期融資。
房仲示警：200億土地拋售潮，暗示不動產資金鏈吃緊
三地拋售200億土地引發討論，台南房仲店長潘柏彥在Threads發文表示，三地開發資產總值超過1500億元，但因為負責人遭羈押、帳戶被凍結，現金流出狀況緊繃，只好變賣土地還短期融資。
他認為，這波大家要擔心的不是三地會不會倒，而是「連這種等級的企業都開始賣地了，這意味著不動產市場的資金鏈，可能已經開始吃緊」，示警這波市場很明顯在「洗體質」。潘柏彥提醒大家要注意兩件事，一是「不要追高」、二是「慎選資金穩健的建案」。
公開資訊觀測站
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
