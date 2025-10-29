天王GD（權志龍、G-DRAGON）將於11月1、2日首次站上台北大巨蛋舞台，舉辦安可演唱會「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE」，而先前一推出就讓所有粉絲搶翻的小雛菊手燈也將在活動現場「松山文創園區」、「台北大巨蛋GATE 8、北向製菸工廠」做販售，另外還有小手燈、毛巾等周邊也會一起開賣，「一定要申請整理券才能買」，販售地點、價位一次報你知。
GD演唱會官方周邊商品將於11月1、2日早上9點開賣至17：30（開演前30分鐘），在台北松山文創園區2號倉庫、3號倉庫全品項開賣，購買者「需要持有演唱會門票正本、購買整理券」才能夠入場購買，現場可以使用現金、信用卡、APPLE PAY付款，無電子支付，整理券於今（29）日中午12點正式開始申請，額滿為止；而演唱會當日早上9點起則開放當日券申請。
另外在台北大巨蛋GATE 8、北向製菸工廠，也有販售手燈的攤位，不過要切記，該攤位「僅販售手燈，無其他周邊商品」，且只提供現金付款，想要購入其他周邊的粉絲，建議領取整理券後到松山文創園區排隊購買比較好。
而大家最關注的小雛菊手燈，現場的價位為1900元、充電座花盆為850元，一起購入是2750元；引人注目的是迷你版小雛菊手燈，共有黑色、粉色、紫色3種顏色可以選擇，價位皆是900元，買來當成吊飾掛在包包上將成為最亮眼的裝飾品。
GD演唱會周邊開賣懶人包
開賣時間：11／1、11／2 早上早上9點至17：30（開演前30分鐘）
開賣地點：松山文創園區2號倉庫、3號倉庫全品項販售；台北大巨蛋GATE 8、北向製菸工廠僅販售手燈
付款方式：松山文創園區可使用現金、信用卡、APPLE PAY；台北大巨蛋僅提供現金
整理券申請網址：HTTPS://LIN.EE/GZD
