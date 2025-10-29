我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD大巨蛋周邊販售公告。（圖／超級圓頂）

▲GD演唱會周邊販售清單。（圖／超級圓頂）

天王GD（權志龍、G-DRAGON）將於11月1、2日首次站上台北大巨蛋舞台，舉辦安可演唱會「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE」，而先前一推出就讓所有粉絲搶翻的另外還有小手燈、毛巾等周邊也會一起開賣，，販售地點、價位一次報你知。GD演唱會官方周邊商品將，整理券於今（29）日中午12點正式開始申請，額滿為止；而演唱會當日早上9點起則開放當日券申請。另外在，想要購入其他周邊的粉絲，建議領取整理券後到松山文創園區排隊購買比較好。而大家最關注的；引人注目的是迷你版小雛菊手燈，共有黑色、粉色、紫色3種顏色可以選擇，價位皆是900元，買來當成吊飾掛在包包上將成為最亮眼的裝飾品。