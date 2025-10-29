我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人展現強大韌性，在客場歷經延長賽以139：134力克華盛頓巫師，開季豪取4連勝，高居東區第一。這是球隊自NBA美國職籃（National Basketball Association）2019-20賽季以來首度開季4勝0敗，展現脫胎換骨的氣勢。本場比賽一度朝向巫師主場大勝發展，76人下半場陷入雙位數落後，但在新任主帥納斯（Nick Nurse）的調整下，全隊展現驚人反撲韌性，最終拿下勝利，開季把握住相對輕鬆的賽程，拉出一波4連勝。當家球星恩比德，（Joel Embiid）回歸但有受限出賽時間，上場23分鐘仍攻下25分，替補中鋒博納（Adem Bona）則在18分鐘內送出5次火鍋、5籃板，還在第四節關鍵時刻抓下進攻籃板並補灌成功，成為球隊士氣轉折的引爆點。後衛馬克西（Tyrese Maxey）繼續延續火燙手感，出戰47分鐘砍下39分與10助攻，差點再度破40分大關。本季前4戰他場均37.5分、8.2助攻，三分命中率高達47.4%，已成為球隊攻勢的絕對核心。板凳端的格萊姆絲（Quentin Grimes）也繳出精彩內容，拿下23分、7籃板與2次阻攻，為球隊提供關鍵火力支援。根據記者Keith Pompey統計，這是76人自2019-20賽季（開季5勝0敗）以來，首次迎來4連勝開局。那一年球隊最終以43勝30敗排名東區第六，如今則展現更完整的陣容與健康狀態。去年76人直到11月底才拿到第4勝，今年卻在10月底前就達標，成為全東區第一支4勝球隊，同時是聯盟僅有的兩支不敗球隊之一（另一隊為公牛3勝0敗）。主帥納斯賽後讚揚球隊的韌性：「我們沒有放棄任何一回合。當博納完成那次補灌，全隊都被點燃。這場勝利象徵我們的團結，也說明這支球隊已學會如何贏球。」