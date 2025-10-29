我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄「美濃大峽谷」非法盜採砂石案持續延燒，案情再度出現逆轉。橋頭地檢署偵辦期間，日前傳出涉案地主石麗君與其夫巫清文再遭鎖定。檢方27日前往石女住處搜索時，巫清文竟在檢調人員面前情緒失控，當場飲下農藥拒捕，隨即被送醫急救，目前仍在醫院治療中，尚未脫離險境。據了解，檢警此行係因掌握新事證，欲將石麗君與巫清文帶回釐清相關疑點。巫男見檢調上門，一時激動，竟拿起農藥瓶灌下肚。現場人員立即制止並通報救護，將其送往醫院急救。石麗君則被檢調依程序帶回偵訊。檢方指出，石女涉案情節重大，除早先以地主身分涉及盜採外，近期更被查出花費上千萬元僱人承租土地及開挖盜採。檢方認為其涉案範圍擴大、勾結層面複雜，遂向法院聲請羈押禁見，昨晚經橋頭地院裁定獲准，但可抗告。回顧整起案件，橋頭地檢署自8月27日起陸續展開收網，當時即對承租人王國正等3人聲押獲准，並查扣15輛怪手，追查涉嫌違反《廢棄物清理法》及《組織犯罪防制條例》等罪。石麗君與巫清文先前則分別以100萬與80萬元交保候傳、限制住居。如今再爆新事證，石女遭再度羈押，巫男仍在院中救治，檢方後續將視其恢復狀況再行偵辦。