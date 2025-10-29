我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普創辦的川普媒體集團旗下社群媒體「真實社群」（Truth Social）28日宣布，將開放平台的下注預測功能，與加密貨幣平台合作，允許用戶對現實世界的事件結果投注，衝擊了全球預測市場並再度挑戰博弈法規。根據彭博報導，川普媒體科技集團發布聲明，計劃在其「真實社群」上推出預測功能，允許用戶對從政治選舉到通膨率變化等各種現實事件進行投注，並強調這一名為「真實預測」的服務的初步測試將於「不久的將來」啟動。報導提到，先前在預測市場領先的交易平台 Polymarket 和 Kalshi 的交易量創下新高。投資者對現實世界事件投注的旺盛興趣，促使芝加哥商品交易所集團 (CME Group Inc.) 和洲際交易所 (Intercontinental Exchange Inc.) 等公司開始尋求管道進入這項業務。川普媒體集團執行長、前共和黨代表努涅斯在聲明中表示，「長期以來，全球菁英一直嚴密控制著這些市場，通過真相預測，我們正在使訊息更加民主化，並賦予 一般美國民眾權力，利用群眾的智慧，將言論自由轉化為遠見。」彭博指出，該產品可能會讓川普的長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）掌控的預測市場公司競爭更加激烈，小川普是川普媒體（Trump Media）的董事會成員，曾擔任Kalshi和Polymarket的顧問。他作為合夥人的投資公司1789 Capital也持有Polymarket的股份。報導提到，Truth Predict 將利用加密貨幣平台Crypto.com Derivatives North America 完成預測投注，川普媒體今年稍早和 Crypto.com 與一家特殊目的收購公司 (SPAC) 達成協議，將共同成立加密資金管理公司，用於購買和持有 CRO 代幣，其區塊鏈由 Crypto.com 支持，進一步深化川普與加密貨幣產業的聯繫。真實社群提到，該服務將在美國完成測試階段後全面上線，最終將在全球推廣。聲明稱，該服務還將提供商品價格和各大運動聯盟賽事的投注服務。Crypto.com 執行長馬斯札雷克（Chris Marszalek）與川普及其企業建立了良好的關係。他是去年川普勝選後首批前往海湖莊園拜訪的加密貨幣產業高層之一，該公司也向川普的就職委員會捐贈了 100 萬美元。也向川普的超級政治行動委員會 MAGA 捐贈了 1000 萬美元。彭博指出，儘管預測市場越來越受歡迎，但它在美國仍面臨著監管不確定性。長期以來，各州一直將體育賽事結果預測市場視為其監管領域。體育博彩在近十幾個州仍然是非法的。