台灣泡麵「四大天王」之一的「味味A排骨雞麵」一賣超過50年，是不少人心中經典的台灣泡麵，內行發現超商竟然賣同口味的即食雞胸肉，戲稱是「味味A排骨雞兩件套」，把雞胸內加在泡麵裡一起吃實在太美味，大呼：「爽感無價！」
全家獨家開賣！排骨雞麵嫩雞胸：口感軟嫩、排骨雞湯底調味
一名網友在臉書「泡麵公社 泡麵俱樂部」公開社團發文分享，在全家便利商店發現「味味A排骨雞兩件套」，大讚同名雞胸肉「出奇軟嫩，又是以排骨雞湯底調味，根本就是為了排骨雞麵加料而生的」。排骨雞麵碗裝一碗23元、雞胸肉69元，豪華泡麵代價92元。他推薦說價格略高，但爽感無價。
排骨雞醬香嫩雞胸熱量揭密：115大卡、有焦香味！
排骨雞醬香嫩雞肉也在PTT上引發討論，網友分享該款雞胸肉熱量約115大卡／份（100公克），運動完想買雞胸肉回家微波加熱，「打開包裝後，撲鼻而來的是拜拜後都會吃到的泡麵香味，不過沒有到真的泡麵那種濃郁就是了，口感就是嫩雞胸跟其他差不多，咬一咬還吃得到泡麵焦香味（這點推）」，害他差點忍不住想來碗泡麵一起吃，提醒運動後要小心服用。
網友敲碗統一肉燥麵雞胸肉！排骨雞麵炒麵麵包也受好評
貼文引發討論，網友紛紛留言「光看包裝味道都飄出來了」、「早上看到全家有賣味味A排骨雞麵的炒麵麵包，一個59元價格尚可。雖然排骨雞麵蠻鹹的，但搭配麵包中和一下蠻讚的。感覺這次排骨雞麵的新品表現都很不錯喔！」此外，也有網友敲碗7-11，「期待7-11出統一肉燥麵口味雞胸肉」。
泡麵四大天王地位不搖：味味A排骨雞麵仍居熱銷榜第五名
味味A排骨雞麵是味丹在1973年推出的泡麵，至今已經超過50年，是台灣泡麵界的長青產品，與統一肉燥麵、維力炸醬麵、味王原汁牛肉麵並稱為「泡麵四大天王」。 根據愛買最新公布的2025前5大熱銷泡麵排行榜，味味A排骨雞麵仍占據第五名。
愛買2025年最新前5大熱銷泡麵排行榜
第一名：統一肉燥麵。
第二名：科學麵。
第三名：維力炸醬麵。
第四名：來一客鮮蝦魚板。
第五名：味味A排骨雞麵。
資料來源：泡麵公社 泡麵俱樂部、PTT
