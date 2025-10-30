🟡7-ELEVEN

▲7-11慶祝樂天桃猿封王，10月29日至11月2日限時優惠。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家會員優惠是10月29日至11月2日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」是10月31日至11月2日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是10月29日至11月2日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於10月30日上午9時開賣「綠茶一杯日式濃味綠茶」9元，每瓶520毫升。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，恭喜樂天桃猿奪冠，7-11推出總冠軍封王優惠，10月29日至11月2日限時5天，不少商品買2送2、買1送1、加1元多1件，平均特價來看，全家會員優惠是10月29日至11月2日，共有6款半價商品，平均下來，「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，10月31日至11月2日限時登場，門市「限時殺5日」是10月29日至11月2日，共有6款商品半價或更低，。靠得住好眠褲平均每片20元，約是3.3折。韓國沙瓦原價119元、特價39元，相當於3.3折，共有4種口味可選。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，，每瓶容量520ml，嚴選日本靜岡與台灣茶葉製成，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，售完為止。