🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，恭喜樂天桃猿奪冠，7-11推出總冠軍封王優惠，10月29日至11月2日限時5天，不少商品買2送2、買1送1、加1元多1件，平均特價來看，草莓可樂18元、熊津甘茶20元、農心香辣海鮮烏龍麵25元、CATCH牛奶巧克力18元、烤雞翅28元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是10月29日至11月2日，共有6款半價商品，平均下來，農心海鮮烏龍麵25元、無糖雪碧18元、嚼代雙椒25元、滋露巧克力9元、盛香珍薄燒45元。
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，10月31日至11月2日限時登場，包括葡萄柚果粒冰棒平均18元、FMC鹼性離子水800ml平均15元、厚醬起司蘇打餅平均25元、金車漢寶紅燒牛肉麵平均18元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是10月29日至11月2日，共有6款商品半價或更低，其中雪碧Zero平均18元、農心辛辣白菜泡麵平均25元、雙響泡府城擔仔湯麵平均18元。
破盤商品還有蘇菲衛生棉3包105元，平均單包35元，比起原價79元等於是4.4折。靠得住好眠褲平均每片20元，約是3.3折。韓國沙瓦原價119元、特價39元，相當於3.3折，共有4種口味可選。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，10月30日上午9時開賣「綠茶一杯日式濃味綠茶」9元，每瓶容量520ml，嚴選日本靜岡與台灣茶葉製成，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
