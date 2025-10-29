我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一選舉腳步將近，民進黨正積極布局地方，台北市長人選更成為關注焦點，外界傳出苗博雅、吳怡農及王世堅皆在考慮名單中，將挑戰拚連任的國民黨籍市長蔣萬安。不過，資深媒體人周玉蔻今（29）日潑冷水直言，民進黨無論提名誰都選不上，更火力全開嗆爆王世堅「醜又髒」。周玉蔻稍早在臉書發文，質疑「民進黨會提名沈伯洋參選台北市長嗎？」但她隨即自問自答：「我猜不會！」並批評「這個黨現在的頭頭們完全缺乏想像力」，連支持者都「更更嚴重」，顯示對綠營布局的不滿。周玉蔻在留言區更語出驚人稱「反正民進黨提名誰選台北市都選不上！不如打一場態度戰」；有網友表示「桃園也選不上」，她則補刀指出「很多地方都選不上」；有人點名苗博雅出戰，周玉蔻也冷冷地回說：「選不上，沒創意！」至於也有網友猜測「民進黨可能會提名『匆匆忙忙連滾帶爬』王世堅吧」，周玉蔻則是先質疑「他敢！」接著，她彷彿撿到槍，毫不留情地開嗆：「堅屁啦！醜又髒。」周玉蔻一番言論，再度掀起2026台北市長布局的激烈討論。