美國總統川普（Donald Trump）預定將於明（30）日與中國國家主席習近平會面，外界關注兩人會否談及台灣議題。對此，川普今（29）日搭乘空軍一號前往韓國時，他在機上向媒體表示，不確定是否會再與習近平會面時談到台灣，他更進一步稱，台灣議題沒什麼好談的，「台灣就是台灣」。川普在今日上午結束日本訪問行程，並搭乘空軍一號啟程前往韓國。據法新社、路透社等外媒報導，川普在空軍一號上告訴記者，此趟亞洲行到目前為止都很棒。而針對即將登場的「川習會」，他表示此次會談的重點是貿易協商，並稱他與中國的關係良好，「我認為和中國習主席會有一場很好的會面。」當被問及習近平是否會就美國對台灣的政策向川普施壓時，他說：「我不知道我們是否會談到台灣。我不確定他是否會想問及這個問題。」他進一步表示：「台灣就是台灣」。川普還說：「他可能會想提。但台灣沒什麼好談的。」NBC News稍早報導，隨著川習會即將登場，白宮內部氣氛緊繃，有幕僚建議川普不要為了中國而改變美國在台灣獨立問題上的立場，但他們也擔心，川普可能會為了與中國達成貿易協議，而置若罔聞，或是以曖昧措辭微妙改變美國的立場。美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，台灣議題是美中關係最棘手議題之一，而川普先前一直避而不答，本週早些時候他表示，他不想「製造任何複雜性」。川普在搭乘「空軍一號」前往韓國的途中，對記者講話也採取了類似的做法，轉移話題談論台灣的晶片製造業。川普說：「坦白說，台灣的美妙之處，而且他們也明白，就是我們正在將許多晶片製造商引進美國。如果你看看世界排名第一的晶片製造商，他們正在亞利桑那州建造一座大型工廠。」川普說：「我認為在兩年內，我們將擁有40%到50%的晶片市場。」