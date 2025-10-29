我是廣告 請繼續往下閱讀

2026縣市長選戰升溫，欲角逐高雄市長的藍委柯志恩火力全開，直言「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧！」如果民進黨派出西瓜就能贏的話，那何必要花這麼大的心力？前立委沈富雄則大讚此言是「金句」，更建議柯志恩未來在選舉看板「直接畫上西瓜和蓮霧」，將能成為一大宣傳亮點。柯志恩27日在政論節目《中午來開匯》中表示，外界常說民進黨在高雄「派出西瓜都能贏」，但如今時空背景早已不同，她指出，自己近期頻遭高雄市府與綠營側翼攻擊，市府動用48個粉絲專頁抹黑她，甚至用「翻車」等語誤導民眾，還曾「通靈」誣指她出席旗山代天府活動，事實上行程早已取消。柯志恩痛批，高市府政治操作、行政不中立，她所有揭弊內容都有依據。儘管高雄「綠到出汁」，民進黨在地支持者穩固、基本盤約四成起跳，但她強調自己落選不落跑，3年前敗選後持續留在高雄蹲點經營，如今基層反應熱絡，民眾對「打弊」聲音越來越多，她將全力突破綠營鐵票。沈富雄28日則在政論節目《少康戰情室》大讚柯志恩「夠金句」，他認為這句「西瓜不會贏我，要換蓮霧」妙語生動，只講一次太可惜，他建議柯志恩應將「西瓜、蓮霧」設計入競選海報，並直言「這個是很有用的」！沈富雄表示，柯志恩是聰明人，若這點子是出自本人，那他不意外；若是來自文宣團隊的構思，那更說明她背後幕僚真的厲害。