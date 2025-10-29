在金錢面前，人性禁不起考驗！一名婦人在丈夫胰臟癌過世後，意外發現一張塵封多年的「防癌壽險」保單，理賠金額將近600萬元。她原本以為丈夫生前治療癌症的債務及扶養幼子的希望都有著落了，未料卻因丈夫生前忘了更改受益人，該張保單的受益人是丈夫的哥哥，讓希望落空。
資深媒體人揭真實案例：保單30年未動釀悲劇
資深媒體人狄志為在臉書分享真實案例，表示朋友已逝的公公在丈夫國中一年級時，幫他買了張「防癌壽險」保單，丈夫婚前20多歲出社會時自己加保附約，受益人改成了哥哥，但保單在他30多歲時就繳清，婚後可能忘了這張保單，或是和另張「醫療險」搞混，導致婚後多年都沒有更改受益人。
法律規定：受益人有直接請求權，繼承人不能主張
後來，狄志為朋友的丈夫因胰臟癌病逝後，朋友才發現這張塵封多時的防癌壽險保單，最後一期繳完距今已超過15年之久，而且丈夫的哥哥也是因她的告知才想起這件事，但因「個人需求」考量，不願意分她理賠金。
經詢問律師，因為保險單不是遺產，法律上「受益人有直接請求權，繼承人不能主張」。狄志為說，幸好朋友還能以先生名義，申請罹癌期間的理賠金與住院醫療實支實付，總算能從那將近600萬的理賠金中，拿回部分、100多萬元金額。
定期檢視受益人，別讓愛被疏忽沖淡
狄志為提醒，許多人以為「有保險就安心」，卻忘了定期檢視受益人、保額與內容。保單不是買了就好，它代表的是愛與責任的延續。如果受益人多年未更新，可能在無意間，把本該守護家人的保障留給不是想給的人。
資料來源：狄志為臉書
