▲粿粿（右）和范姜彥豐（左）過去是人人稱羨的俊男美女夫妻，如今卻爆出劈腿風波。（圖／翻攝自粿粿IG＠meigo.c）

▲粿粿（如圖）掌控與范姜彥豐婚後大部分財產，被指根本是「張家寧翻版」。（圖／翻攝自粿粿IG＠meigo.c）

至截稿前，粿粿未針對指控部分作出回應。

范姜彥豐今（29）日公開影片揭露婚變內幕後，除指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），更坦言婚後財務狀況極度不利，他表示2人婚後共同負擔的房產登記在太太名下，自己如今已「工作全數停擺、經濟陷入困難」，事件曝光後，因形象受損導致合作中斷，收入來源幾乎歸零，令他身心俱疲。粉絲得知後狠酸粿粿：「根本張家寧翻版！」范姜彥豐進一步指出，過去幾個月內他所完成的工作結案款，至今仍無法取回：「因為工作室的帳戶是由太太掌控。」導致已完成的合作案酬勞全數卡關，他形容自己目前「無經紀公司協助，得獨自面對輿論與法律程序」，在事業全面停滯之際，還要負擔房貸與生活開銷，令粉絲看了不捨。長期壓力之下，范姜彥豐坦言自己身心狀況極度不健康，不僅出現焦慮與失眠，甚至幾乎無法進食，他表示：「每天吃不下也睡不著，所有努力一夕之間歸零。」粉絲得知後留言鼓勵：「要撐下去，還有孩子」、「真相會還你清白」，但也有人語帶諷刺地留言：「這劇本太熟了，根本另一個張家寧。」隨著事件持續發酵，網路上對粿粿的輿論壓力日增，不少網友批評「婚後財產全登女方名下太不公平」、「男人太傻太天真」，也有粉絲呼籲范姜盡快走法律程序，爭取應有權益，避免再被情感與金錢綁架。張家寧是情侶系YouTube《眾量級CROWD》成員，與前男友Andy老師（王崇睿）分手後，被Andy指控她們一家人侵吞千萬收益，甚至還將他踢出董事會，如今雙方已上法庭對簿公堂。