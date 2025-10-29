事實上，杜麗華2009年曾代表國民黨參選花蓮縣長，不過不敵現為國民黨立院黨團總召的傅崐萁，而傅崐萁當選花蓮縣長後，也開啟了傅家的花蓮王朝。

我是廣告 請繼續往下閱讀

杜麗華曾任花蓮縣農業局長，是「吉園圃」安全蔬果標章幕後推手，被譽為「有機無毒教母」，在花蓮推動有機農業成效卓著獲肯定，也因此獲當時的總統馬英九賞識，提名杜麗華參選2009年花蓮縣長。

最後的選舉結果，傅崐萁8.5萬票、得票率56.37%，杜麗華3.8萬票、25.44%，張志明2.7萬票、得票率18.19%。傅崐萁得票數比兩人合計還多。

杜麗華專業獲藍綠肯定是事實，不過也代表她的政治性格並不明顯，如今非洲豬瘟逐漸成為藍綠攻防的重點，杜麗華如何避開政治口水、有效防疫，重拾民眾對豬肉的信心，將是未來最大考驗。

台中爆發非洲豬瘟疫情，引發國內恐慌，立法院內政委員會今（29）日邀請內政部、海委會、農業部等部會針對非洲豬瘟專題報告。其中農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華的答詢內容，讓不少綠委都不滿。不過弔詭的是，當年的花蓮縣長共有三名候選人，除杜麗華外，還有另外兩名無黨籍的候選人，一是傅崐萁，另一則是當時的副縣長張志明。張志明獲當時縣長謝深山力挺，但在黨內初選敗給杜麗華，卻仍執意參選，謝深山也暗中力挺，最後讓傅崐萁漁翁得利。傅崐萁2018年卸任前曾因案入獄遭解職，由當時的法務部次長蔡碧仲代理縣長，但同年年底縣市長選舉，傅崐萁妻子徐榛蔚當選縣長，又連任迄今。至於杜麗華，在敗選後曾退出政壇，但2021年又復出，接任農委會花蓮區農業改良場長職務，當時地方還傳出，民進黨可能要找杜麗華再度挑戰傅崐萁，不過最後民進黨是提名Kolas Yotaka（谷辣斯˙尤達卡）參選，但仍敗給徐榛蔚。杜麗華在2023年11月升任防檢署副署長，到了今年6月，原任防檢署長徐榮彬屆齡退休後，署長職位懸缺3個多月，農業部一直到20日，才終於宣布由代理署長杜麗華真除。