台中梧棲一處養豬場爆出全國首例非洲豬瘟，為防堵疫情擴散，中央緊急下令禁止廚餘養豬，台中市政府因應此政策，立即調度12處掩埋場進行廚餘掩埋，沒想到民怨卻排山倒海而來，巨大的掩埋坑更被戲稱為「盧媽媽臭臭鍋」、「台中燕圾湖」。對此，前桃園市議員王浩宇更擔憂，要是被野豬吃到這些廚餘，基本上台灣就完蛋了。王浩宇指出，台灣是有野豬的，像台中市這樣把廚餘倒在山上，只要有野豬吃到含非洲豬瘟的廚餘，基本上台灣就完蛋了，直接永久疫區無法處理了。王浩宇進一步說明，而且野豬分佈相當淺山，同時挖掘的能力相當強，可以刨出深埋地下好幾公尺的廚餘，然後全家一起來吃，「所以我真的覺得，台中市不只是不小心，根本是故意要破壞台灣養豬產業」，他更是直接開轟：「不是蠢笨，根本是壞。」台中市議員江和樹近日直擊霧峰掩埋場，驚見現場被挖出直徑10幾公尺的「廚餘谷」，無論生廚餘、熟廚餘一律往坑裡倒，附近還有白鷺鷥望著食物興奮盤旋。他痛心地說，隔鄰彰化縣都可以用燒的，為什麼台中還用落伍的方式處理非洲豬瘟危機，是嫌大里垃圾山對市長盧秀燕造成的傷害不夠大嗎？