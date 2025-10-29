我是廣告 請繼續往下閱讀

海鷗颱風最快週日生成 路徑往西移動

▲關島附近最快在週日、下週一會有颱風生成，並被命名為「海鷗」。（圖／賈新興提供）

11月有颱風不奇怪 海鷗恐產生共伴效應

▲歷年數據統計，11月平均都有2個颱風生成，因此11月出現颱風並不奇怪。（圖／賈新興提供）

海鷗颱風實際影響待觀察 首波冷氣團尚無訊號

▲週五東北季風增強後，北部氣溫一天比一天低，週日至下週一清晨是最冷時段。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

海鷗颱風最快週日或下週一（11/2至11/3）生成，氣象專家賈新興表示，路徑預估往西朝呂宋島方向移動，賈新興接受《NOWNEWS》採訪指出，關島附近最快在週日、下週一會有颱風生成，並被命名為「海鷗」，預估路徑受到北方冷高壓的壓制，會一路由東往西移動，賈新興說明，雖然台灣氣溫逐漸降低，東北季風也開始頻繁南下，但是南海至菲律賓東方還是處於低壓帶，賈新興分析，以目前發展環境來看，海鷗颱風最快週日生成在關島附近，未來往西的過程中，如果整體路徑在北緯15度以南，對台灣影響就較小，賈新興提醒，由於天氣預報的時間較長，目前資料都還有很大的不確定性，所以海鷗颱風的實際影響有待觀察，不過可以確定的是，台，下週三短暫減弱後，又馬上會有新一波東北季風抵達，北部、東北部的雨勢都較明顯。此外，賈新興補充，台灣各地氣溫有轉涼趨勢，