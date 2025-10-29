海鷗颱風最快週日或下週一（11/2至11/3）生成，氣象專家賈新興表示，路徑預估往西朝呂宋島方向移動，下週後半段，有機會和東北季風產生「共伴效應」，導致北部、東半部出現異常降雨。
海鷗颱風最快週日生成 路徑往西移動
賈新興接受《NOWNEWS》採訪指出，關島附近最快在週日、下週一會有颱風生成，並被命名為「海鷗」，預估路徑受到北方冷高壓的壓制，會一路由東往西移動，下週四、下週五（11/6至11/7）靠近呂宋島，之後就要注意是否和東北季風產生「共伴效應」，導致北部、東半部出現異常降雨。
11月有颱風不奇怪 海鷗恐產生共伴效應
賈新興說明，雖然台灣氣溫逐漸降低，東北季風也開始頻繁南下，但是南海至菲律賓東方還是處於低壓帶，內部容易有熱帶擾動醞釀，所以11月還有颱風生成並不稀奇，往年11月西北太平洋平均也有2個颱風生成。
賈新興分析，以目前發展環境來看，海鷗颱風最快週日生成在關島附近，未來往西的過程中，如果整體路徑在北緯15度以南，對台灣影響就較小，但若在北緯15度以北，可能就會搭配東北季風帶來較大雨勢，時間點落在下週末左右。
海鷗颱風實際影響待觀察 首波冷氣團尚無訊號
賈新興提醒，由於天氣預報的時間較長，目前資料都還有很大的不確定性，所以海鷗颱風的實際影響有待觀察，不過可以確定的是，台灣未來一都是東北季風主導天氣，本週五新一波東北季風影響至下週二（11/4），下週三短暫減弱後，又馬上會有新一波東北季風抵達，北部、東北部的雨勢都較明顯。
此外，賈新興補充，台灣各地氣溫有轉涼趨勢，不過目前長期預報還未見到「冷氣團」的訊號，大多都是以東北季風為主，真正在出現超明顯降溫，甚至是寒流襲台，可能要等到11月中下旬才有機會。
