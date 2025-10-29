我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市道路標線設計長期與實際路況脫節，引發民怨。市議員陳雅惠29日在市議會質詢時痛批，市府畫線僵化、缺乏人本思維，讓駕駛「不是違規，是被逼違規」。她要求交通局年底前提出「雙黃線合理化調整計畫」，讓標線設計回歸安全與常識。交通局長葉昭甫表示，原則上10米以下道路可依實際路況彈性調整，但部分仍須維持雙黃線。由於台中巷弄眾多、人力與經費有限，將優先處理高風險區段，並加強與區公所、里長協調。同時，針對斑馬線磨損問題，交通局將檢討巡查頻率與橫向協調機制，提升道路安全與標線品質。台中市議會今進行交通地政業務質詢，陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁、陳俞融及陳淑華等議員均關切道路標線不符實況的問題，要求交通局合理化調整雙黃線設計，並優先改善學校、公園等人流密集區斑馬線磨損情況，保障行人安全。陳雅惠以東南區為例指出，東英五街、東英路口、新和街、美和街等老舊巷道僅四、五公尺寬，卻被畫上禁止跨越的雙黃線。兩側停車後僅剩不足三公尺寬，汽、機車若要會車只能越線閃避，「不是不守法，是根本沒空間不違規。」她批評，交通部規定「六公尺以上路段得設分向線」只是建議性標準，市府卻照本宣科、一線畫到底，毫無彈性。甚至有巷道年底即將重鋪，施工單位仍先噴上「慢」字標線，形同浪費公帑。她要求交通局盤點全市狹窄巷道與市場周邊路段，會同區公所及警察分局檢討調整，除轉彎、學校出入口等高風險區外，其餘應改劃為單虛線或虛實線組合，兼顧安全與便利。此外，她也呼籲建立「標線巡查維護制度」，定期盤點全市斑馬線現況，優先改善學校、公園、醫院等高人流區域，並提升夜間與雨天能見度，讓「行人優先」不只是口號。謝家宜批評，標線補繪效率過低，「反映半年都沒補，是人力不足還是執行力太差？」要求交通局提出具體改善時程。張芬郁則指出，交通局早在2023年就承諾盤點十米以下道路雙黃線，但因跨里意見不一而停擺，強調塗銷與否應以「專業與安全」為唯一標準，不應被地方壓力綁架。